Agel chce vysvetliť problematiku projektov plánu obnovy budúci týždeň
Krajčí v piatok (22. 8.) upozornil, že Slovensko môže pre pochybenia súkromných nemocníc prísť o ďalšie milióny eur z plánu obnovy. Poukázal na závery Úradu pre verejné obstarávanie.
Autor TASR
Bratislava 25. augusta (TASR) - Spoločnosť Agel chce vysvetliť problematiku projektov realizovaných z plánu obnovy na tlačovej konferencii budúcu stredu 3. septembra. Deklaruje, že všetky projekty Agelu vrátane projektu v levickej nemocnici sú vo fáze realizácie plne v súlade so zmluvným obsahom a harmonogramom a kritiku spoločnosti vníma ako neoprávnenú a účelovú. TASR o tom informovala manažérka komunikácie Jarmila Ševčíková. Uviedla to v reakcii na kritiku exministra zdravotníctva a opozičného poslanca Národnej rady SR Mareka Krajčího (Slovensko, Za ľudí, KÚ).
„Spoločnosť Agel odmieta komentovať politické a neodborné vyjadrenia vytrhnuté z kontextu. Keďže sme presvedčení, že cieľom takto pozliepaných a neúplných informácií je úmyselne zavádzať verejnosť, spoločnosť Agel pozýva novinárov 3. septembra na kontrolný novinársky deň do Nemocnice Agel Levice spojený s tlačovým brífingom, kde vysvetlí problematiku projektov realizovaných v pláne obnovy a odolnosti bez špekulácií a politických vyjadrení, ktoré vzbudzujú zbytočné pochybnosti,“ vyhlásila spoločnosť.
Krajčí v piatok (22. 8.) upozornil, že Slovensko môže pre pochybenia súkromných nemocníc prísť o ďalšie milióny eur z plánu obnovy. Poukázal na závery Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Ten konštatoval, že Nemocnica Agel Levice pri zadávaní zákaziek v súvislosti s rekonštrukciou porušila zákon o verejnom obstarávaní. Krajčí zároveň v pondelok vyzval, aby boli zistenia riadne prešetrené.
Ministerstvo zdravotníctva SR reagovalo, že o kontrole ÚVO v nemocnici podľa zákona informovalo Národnú implementačnú a koordinačnú autoritu (NIKA). Poukázalo na to, že ÚVO vo svojom rozhodnutí nenavrhol ani zrušiť zmluvu objednávateľa (Agel) s dodávateľmi a ani im zo zákona neudelil žiadnu sankciu. MZ preto podľa svojich slov nemá žiadny právny ani zmluvný dôvod odstúpiť od zmluvy o poskytnutí prostriedkov. Rezort zároveň minulý týždeň vykonal v levickej nemocnici kontrolu.
