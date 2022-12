Agel sa rozširuje o zdravotnícke zariadenie Chronicare v Bratislave

Bratislava 21. decembra (TASR) - Spoločnosť Agel rozširuje svoje portfólio o zdravotnícke zariadenie Chronicare v Bratislave, zamerané na dlhodobú ventilačnú a intenzívnu starostlivosť u chronicky chorých pacientov.



Nové pracovisko má uzatvorené zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami. Sídli v priestoroch Ružinovskej polikliniky a disponuje 21 lôžkami. "Sú vybavené pľúcnymi ventilátormi a poskytujú kontinuálny monitoring vitálnych funkcií, pulznú oxymetriu, kapnometriu, EKG, monitoring ventilačných parametrov a flexibilný bronchoskop. K dispozícii je aj prenosné RTG pre diagnostiku pacienta na lôžku," priblížil Agel.



Pracovisko je prispôsobené špecifickým potrebám pacientov. "Okrem komplexnej liečebnej starostlivosti je tu aj fyzioterapia, nutričná terapia, ergoterapia a celý rad nadväzujúcich terapií so zameraním na dosiahnutie samoobslužnosti pacienta a jeho prípadného návratu do života v súlade s princípmi bazálnej stimulácie," vysvetlil riaditeľ bratislavskej Agel Clinic Jakub Rybár.