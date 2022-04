Agendu Centra prvého kontaktu v Žiline prevezme Asistenčné centrum

Žilina 11. apríla (TASR) – Agendu Centra prvého kontaktu na pomoc Ukrajine na ulici Horný val v Žiline prevezme od 25. apríla Asistenčné centrum pomoci pre ľudí z Ukrajiny na Poštovej ulici. TASR o tom informoval hovorca mesta Žilina Vladimír Miškovčík.



Upozornil na zmenu otváracích hodín v centre na Hornom vale. "V stredu (13. 4.) bude otvorené od 8.00 h do 12.00 h, od štvrtka (14. 4.) do utorka (19. 4.) bude zatvorené. V stredu (20. 4.) a vo štvrtok (21. 4.) bude centrum otvorené od 9.00 h do 14.00 h a v piatok (22. 4.) od 9.00 do 12.00 h," uviedol hovorca mesta s tým, že od pondelka 25. apríla centrum úplne zatvoria.



Centrum prvého kontaktu na pomoc Ukrajine zriadilo mesto Žilina v marci. Podľa Miškovčíka je k dispozícii pre občanov, ktorí chcú poskytnúť pomoc, aj pre občanov, ktorí utekajú z Ukrajiny a pomoc potrebujú. "Zabezpečuje vybavovanie telefonických hovorov, odpovede na doručené e-maily, zhromažďovanie informácií o veľkokapacitnom ubytovaní či dobrovoľníkoch z radov občanov alebo súkromných spoločností. Súčasťou jeho práce je aj koordinácia finančných či materiálnych zbierok," dodal.