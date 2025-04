Agentúra chce postaviť dažďovú záhradu za 168.421 eur

Bratislava 1. apríla (TASR) - Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) chce lepšie hospodáriť s dažďovou vodou. Na postavenie dažďovej záhrady preto vyhlásila tender. Odhadovaná hodnota zákazky je 168.421 eur. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Predmetom zákazky sú stavebné práce na multifunkčnej stavbe, ktorá sa skladá z troch hlavných častí, a to dažďová záhrada, jazierko a akumulačné nádrže. „Táto komplexnosť zabezpečí flexibilitu hospodárenia s dažďovou vodou zvedenou z časti budovy Slovenskej agentúry životného prostredia počas extrémnych prejavov počasia spôsobenými zmenou klímy,“ priblížila agentúra.



Stavba bude v prípade dažďov podľa SAŽP zbierať vodu najprv do jazierka, odkiaľ sa bude prelievať do dažďovej záhrady, kde bude prirodzene vsakovať a zároveň z jazierka bude napĺňať akumulačné podzemné nádrže. V prípade extrémneho sucha bude zadržaná voda používaná na zalievanie okolitých plôch, tvrdí. „Stavba bude zadržiavať dažďovú vodu z plochy 1027 štvorcových metrov a predpokladané zadržané množstvo vody za rok sa odhaduje na 904 kubických metrov,“ uviedla enviro agentúra.