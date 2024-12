Výstava Roľník a jeho svet predstaví v národnom múzeu agrárnu kultúru

Bratislava 17. decembra (TASR) - Roľník a jeho svet je názov výstavy, ktorú v utorok slávnostne otvorili v sídelnej budove Slovenského národného múzea (SNM) v Bratislave. Predstavuje agrárnu kultúru, ktorá odzrkadľovala svet roľníkov a jej vedecké skúmanie. Výstava je vyústením dlhodobej spolupráce SNM v Martine s Ústavom etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied (SAV).



Výstavný projekt rozvíja tému agrárnej kultúry v dvoch rovinách. V prvej sa autori venujú vývoju vedeckého záujmu o svet roľníka. "Návštevníkom predstavujeme významné osobnosti slovenskej vedy a literatúry, vďaka ktorým sa nám zachovali cenné informácie o spôsobe života roľníkov v minulosti na Slovensku," uviedol pre TASR Radovan Sýkora, riaditeľ SNM - Múzeí v Martine a spoluautor výstavy, ktorá otvára aj témy vzniku Matice slovenskej, SNM, Univerzity Komenského či etnológie ako samostatnej vednej disciplíny.



Zastúpené sú fotografie významných fotografov a etnografov, napríklad Karola Plicku, Pavla Socháňa, Jána Dérera, ktoré dopĺňajú opis poľnohospodárskych prác. Tie zamestnávali roľníkov od skorej jari až do zimy. Do robôt okolo domácnosti a hospodárstva boli odmalička zapájané aj deti. S ich prácou a povinnosťami sa môžu zoznámiť aj najmenší návštevníci múzea, pre ktorých sú pripravené zaujímavé aktivity. Budú môcť napríklad spoznávať poľnohospodárske plodiny, ktoré sa v minulosti pestovali.



V druhej rovine predstavuje výstava roľníka ako živiteľa krajiny a nositeľa agrárnej kultúry. Návštevníci sa s jeho svetom zoznámia formou dobovej roľníckej usadlosti z 20. až 30. rokov 20. storočia, ktorá bola základným sociálnym priestorom života roľníckej rodiny. "Na výstave je znázornené obydlie stredne majetnej roľníckej rodiny z Turca v mierke 1:1," priblížil Sýkora modelovú situáciu, ktorá prezentuje skromnú domácnosť pozostávajúcu z izby, pitvora, komory a čiernej kuchyne. Pri obytnom dome je umiestnená stodola, kde sú prezentované trojrozmerné predmety z agrárnej kultúry, rozdelené sú do typologických kolekcií - napríklad motyky, orné, žatevné a mlatobné náradie.



Výstava podľa Sýkoru naznačuje a otvára viacero tém, návštevníkom ponúka množstvo publikácií a archívnych materiálov. "Jej návšteva je ako prechádzka časom od 18. storočia až do vzniku etnológie a do vrcholných etnologických prác," dodal.



Výstava v sídelnej budove SNM potrvá do 31. januára 2026.