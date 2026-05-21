Agresivita v centre Nitry: Radnica žiada o pomoc políciu
Autor TASR
Nitra 21. mája (TASR) - Nitrianska radnica sa po sťažnostiach obyvateľov rozhodla prijať viaceré opatrenia na zvýšenie bezpečnosti v centre mesta. Nárastom žobrania, krádeží a agresivity v okolí bývalého obchodného domu Prior sa zaoberali aj mestskí poslanci na svojom májovom rokovaní.
Ako uviedol primátor Marek Hattas, pred obchodným domom už pôsobí stála hliadka mestskej polície. „Prijali sme terénnych sociálnych pracovníkov, ktorí sa venujú práci s ľuďmi bez domova s dôrazom na zlepšenie situácie v centre. O ich práci budeme ešte informovať. V centre mesta sú prítomní aj príslušníci miestnej občianskej a preventívnej služby, ktorých sme začlenili pod mestskú políciu,“ povedal primátor.
Mesto okrem toho rokovalo aj s vlastníkom obchodného domu. „Výsledkom je, že bezpečnostná služba Prioru bude posilnená a bude vykonávať pravidelné obchádzky aj v okolí budovy. Zároveň sa pripravia ďalšie opatrenia. Dlhodobo apelujeme aj na vedenie štátnej polície, aby posilnilo hliadky, ktoré zabezpečujú verejný poriadok v našom meste. Jednou z možností je aj nasadenie hliadok so psovodmi,“ skonštatoval Hattas.
Podľa jeho slov samospráva dlhodobo upozorňuje na rastúce problémy s agresivitou a kriminalitou vo verejnom priestore. „Už minulý rok som spolu so zástupcami Únie miest Slovenska verejne apeloval na ministrov, generálneho prokurátora aj prezidentku Policajného zboru, že zmeny Trestného zákona majú dosah aj na bezpečnostnú situáciu v mestách, vrátane nárastu drobnej kriminality a agresivity. Naše úsilie nakoniec prinieslo zmenu zákona v tejto veci. Naďalej riešime zvýšenie kompetencií mestskej polície, aby boli naše mestá ešte bezpečnejšie,“ dodal primátor.
