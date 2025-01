VIDEO AGRESÍVNEJ MICHAELY: Fyzicky napadla ženy i dieťa v MHD

Bratislava 3. januára (TASR) - Polícia obvinila Michaelu J. za fyzické napadnutia dvoch žien a dieťaťa, ku ktorým došlo koncom decembra v Bratislave. Konaní sa dopustila v priestoroch a zástavke MHD. Hrozí jej trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky. TASR o tom informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.



"V prvom prípade sa dopustila hrubej neslušnosti tým, že v priestoroch autobusu MHD, počas jazdy v mestskej časti Petržalka, bezdôvodne fyzicky napadla a udierala päsťami do hlavy cestujúcu staršiu ženu," uviedol hovorca. K ďalšiemu skutku podľa neho došlo v ten istý deň na zastávke MHD na bratislavskej Romanovej ulici, kde fyzicky napadla inú ženu. Rovnako ju podľa neho udierala päsťami do oblasti hlavy.



Ako doplnil, k tretiemu prípadu došlo počas jazdy autobusu MHD v blízkosti zastávky Marková. "Michaela počas jazdy pristúpila zozadu k maloletému dievčatku, ktoré sedelo spolu s matkou na sedadlách, a bezdôvodne ho fyzicky napadla údermi päsťami do oblasti hlavy," priblížil Szeiff. Na základe kamerových záznamov, miestnej a osobnej znalosti sa podľa neho policajtom podarilo ustáliť podozrivú osobu a následne obmedziť na osobnej slobode.



Hovorca dodal, že žena z Bratislavy je obvinená z trestného činu výtržníctva. V súčasnosti je podľa neho stíhaná väzobne.