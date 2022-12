Agresívna žena sa so SEKEROU v ruke vyhrážala mužovi, zadržali ju

Spišská Belá 19. decembra (TASR) - Agresívna žena sa so sekerou v ruke vyhrážala mužovi, polícia ju zadržala. O prípade, ktorý sa stal v sobotu (17. 12.) popoludní v jednom z bytov v Spišskej Belej, informovala krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová s tým, že 32-ročná žena sa mala dopustiť trestného činu nebezpečného vyhrážania.



"Vstúpila do bytu, pričom v ruke mala sekeru, ktorú držala nad hlavou a kričala na 36-ročného muža, že ho zabije. Žena v návale hnevu rozsekala balík plechovkových pív i fľašu vodky, ktoré boli položené na zemi," priblížila incident hovorkyňa. Muž sa jej snažil sekeru vytrhnúť z ruky, bola vulgárna a neustále sa mu vyhrážala zabitím.



Polícia agresívnu ženu zadržala, bola umiestnená do cely policajného zaistenia. Prípadom sa podľa Ligdayovej zaoberá poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Spišská Belá, ktorý vedie trestné stíhanie.