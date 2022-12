AGRESÍVNY A OPITÝ: Muž založil požiar a napadol policajtov

Bratislava 23. decembra (TASR) - Polícia rieši prípad 40-ročného agresívneho muža, ktorý vo štvrtok (22. 12.) večer založil požiar v bytovom dome na Kopčianskej ulici v bratislavskej Petržalke, napadol policajtov a neskôr sa zabarikádoval v cudzom byte. Dychová skúška u neho preukázala 1,42 promile. Muž skončil v cele policajného zaistenia. Polícia už začala trestné stíhanie. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.



Neznámeho človeka pohybujúceho sa po chodbách jedného z bytových domov, kde zároveň v spoločných priestoroch založil požiar, nahlásili krátko pred 21.50 h. Hasiči požiar uhasili, nikto sa nezranil, nebola ani potrebná evakuácia obyvateľov.



Muž začal pred policajnou hliadkou utekať. Keď ho policajti dobehli, vytiahol z vrecka slzný sprej a nastriekal im ho do tváre. "Z miesta utiekol, avšak po krátkej chvíli za policajtmi prišli obyvatelia jedného z bytov, ktorí im uviedli, že do ich bytu po tom, ako pootvorili dvere, vtrhol neznámy muž a zatvoril sa v jednej z izieb," priblížil Szeiff.



Muž na výzvy policajtov nereagoval a začal sa vyhrážať, že to tam celé podpáli. Policajtom sa ho nakoniec podarilo spacifikovať.



Policajný vyšetrovateľ začal v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci trestného činu útoku na verejného činiteľa v súbehu s trestným činom porušenia domovej slobody. Polícia sa zároveň zaoberá vyvodením trestnoprávnej zodpovednosti voči konkrétnej osobe.