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VIDEO: AGRESÍVNY muž na ubytovni: Vyhrážal sa aj zabitím

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Muža eskortovali na policajné oddelenie, umiestnený bol v cele policajného zaistenia.

Autor TASR
Bratislava 27. júla (TASR) - Obvineniu z prečinu nebezpečného vyhrážania sa čelí 32-ročný K. D. z Bratislavy. Počas konfliktu sa mal vyhrážať viacerým osobám usmrtením, pričom jednu z nich mal aj fyzicky napadnúť a spôsobiť jej ľahké zranenie. Oznámenie o agresívnom správaní muža v jednej z ubytovní v Bratislave dostala polícia počas víkendu. Informuje o tom na sociálnej sieti.

„Snažil sa pred zasahujúcimi hliadkami ukryť v kuchynskej linke, avšak policajti ho v krátkom čase vypátrali a zadržali,“ približuje polícia.

Muža eskortovali na policajné oddelenie, umiestnený bol v cele policajného zaistenia. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na tri roky.

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