OPITÝ A AGRESÍVNY MUŽ: Napadol ženu, tá skončila v nemocnici

Prievidza 7. marca (TASR) - Trest odňatia slobody až na tri roky hrozí 35-ročnému mužovi, ktorý mal v byte v Prievidzi napadnúť svoju družku. Žena skončila so zraneniami v nemocnici. V minulosti deväťkrát trestaného muža policajti obvinili z prečinu nebezpečného vyhrážania. Informovala o tom v utorok na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia.



"Obvinený sa mal najskôr správať agresívne a následne fyzicky napadnúť ženu, ktorá je i matkou jeho dieťaťa. Viackrát ju mal udrieť do oblasti hlavy a tváre, škrtiť ju a vyhrážať sa jej, že ju zabije. Rovnako mal začať rozbíjať veci po byte a viaceré i po svojej družke hodiť, a to vrátane mikrovlnnej rúry," uviedli policajti.



Poškodená žena utrpela zranenia, ktoré si vyžiadali jej hospitalizáciu v nemocnici. "Polícia muža zadržala a umiestnila v cele policajného zaistenia. Obvinený sa podrobil i dychovej skúške s výsledkom 2,40 promile alkoholu," doplnili policajti.



Zadržaný muž bol podľa nich v minulosti deväťkrát súdne trestaný, a to aj za násilné trestné činy. Poverený príslušník Policajného zboru predložil prokurátorovi spisový materiál spolu s podnetom na väzobné stíhanie obvineného. "Zákon v tomto prípade umožňuje uložiť trest odňatia slobody v rozmedzí šesť mesiacov až tri roky," pripomenula polícia.