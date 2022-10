Agresívny muž sa vyhrážal a rozbil auto: Dožadoval sa svojej ženy

Kežmarok 19. októbra (TASR) - Polícia obvinila z trestného činu porušovania domovej slobody a nebezpečného vyhrážania 41-ročného muža spod Tatier. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že v pondelok (17. 10.) podvečer sa vyhrážal obyvateľom jedného z domov v okrese Kežmarok zabitím a poškodil aj auto stojace na dvore.



Agresor podľa hovorkyne prišiel k zamknutým vchodovým dverám, začal na ne búchať a dožadoval sa svojej manželky i syna. "Majiteľka domu ho vyzvala, aby šiel preč, no ten sa ešte viac nahneval, kopol do dverí, tie sa otvorili a on neoprávnene vošiel dnu. Nakoniec sa muža podarilo z domu dostať preč, prešiel však na dvor, kde rozbil kameňom čelné sklo auta," priblížila Ligdayová. Agresor sa obyvateľom domu okrem toho neustále vyhrážal zabitím.



Polícia agresívneho muža obmedzila na osobnej slobode, bol zadržaný a skončil v cele policajného zaistenia. Okresný vyšetrovateľ spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie.