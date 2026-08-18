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Agresívny senior: Napadol ženu, obvinili ho z ublíženia na zdraví

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Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Napadnutá žena v dôsledku útoku utrpela zranenia, ktoré si vyžiadajú liečenie niekoľko týždňov.

Autor TASR
Bardejov 18. augusta (TASR) - Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bardejove rieši prípad zločinu ublíženia na zdraví spáchaného v súbehu s trestným činom nebezpečného vyhrážania. K udalosti došlo v pondelok (17. 8.) popoludní v Bardejove. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

V jednom z bytov udrel 68-ročný muž kovovým páčidlom do hlavy rovnako starú ženu. Tá v obave o svoj život utiekla z bytu preč a volala o pomoc. Útočník ju dobehol a opäť páčidlom udrel do hlavy. V ďalšom útoku mu zabránil syn napadnutej ženy,“ uviedla Ligdayová s tým, že 68-ročný muž sa počas útoku žene vyhrážal zabitím.

Napadnutá žena v dôsledku útoku utrpela podľa hovorkyne zranenia, ktoré si vyžiadajú liečenie niekoľko týždňov.

„Pár hodín po útoku polícia zadržala agresívneho muža, skončil v cele policajného zaistenia,“ priblížila Ligdayová.
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