Agresívny Vranovčan čelí obvineniu za nebezpečné vyhrážanie

Vranov nad Topľou 18. februára (TASR) – Obvineniu z trestného činu nebezpečného vyhrážania čelí 42-ročný muž, ktorý sa v stredu (16. 2.) v meste Vranov nad Topľou dopustil nebezpečného konania voči žene. O prípade TASR informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.



Medzi obvineným a ženou malo dôjsť v jednom z vranovských bytov k slovným nezhodám, ktoré vyústili do ďalších konfliktov. "Muž začal rozbíjať zariadenie bytu a žene sa vyhrážal ublížením na zdraví. Tyčou chcel neskôr rozbiť aj motorové vozidlo patriace žene, to sa mu už však nepodarilo," priblížila Ligdayová s tým, že muža zadržala privolaná policajná hliadka a umiestnila ho do cely policajného zaistenia.