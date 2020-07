Minister Ján Mičovský bol na žatevnom výjazde v Cíferi

Cífer 16. júla (TASR) – Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Ján Mičovský (OĽaNO) počas svojho žatevného výjazdu do Cífera pri Trnave uviedol, že poľnohospodári očakávajú v tohtoročnej žatve, napriek počiatočným obavám z dopadov sucha, lepšie výnosy ako minulý rok, hoci pravdepodobne nedosiahnu hodnoty päťročného priemeru.



Šéf agrorezortu navštívil spolu s predsedom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Emilom Machom a predsedom Trnavského samosprávneho kraja Jozefom Viskupičom cíferské roľnícke družstvo, kde žatva prebieha od 28. týždňa tohto roka. Nosnými plodinami v tomto regióne sú pšenica, tvrdá pšenica, jačmeň jarný, kukurica siata na zrno, repka olejná, hrach siaty. Ďalšími plodinami, ktoré sa snažia zaradiť do osevného postupu, sú ľan olejný, slnečnica, sója, horčica biela, šošovica.



„Našou prioritou je naďalej zvyšovanie potravinovej sebestačnosti Slovenska, ktorú dosiahneme pestovaním kvalitných obilnín. Som rád, že vieme poľnohospodárom tohto roku poskytnúť mimoriadnu pomoc. Ide o 45 miliónov eur z eurofondov a ďalších 55 miliónov eur pôjde zo štátneho rozpočtu. Hľadaním všetkých dostupných možností v agrorezorte sa táto čiastka navýši ešte o 10 miliónov eur, takže spolu máme k dispozícii 110 miliónov eur. Na jeseň 2020 by mohli k tejto čiastke pribudnúť ešte ďalšie milióny,“ uviedol minister.



Najčastejšie pestovanou obilninou na Slovensku je pšenica, tvorí až 70 % z plôch osiatych hustosiatymi obilninami. Jej celková úroda, ktorá sa tento rok pestuje na ploche 390.000 hektárov (ha) pôdy, by mala byť vyššia ako minulý rok o 1,95 milióna ton. Výmery jačmeňa, ktorý je druhou v poradí najpestovanejšou hustosiatou obilninou (23,7 % z výmery hustosiatych obilnín) sú medziročne vyššie o 4,7 % a dosiahli takmer 133.000 ha. Tohto roka sa darí aj sladovníckemu jačmeňu. Jeho úroda vyzerá nadpriemerne. Kvalitou sladovníckeho jačmeňa je SR elitou vo svete.



Pracovný program ministra pokračoval návštevou pivovaru Sessler v Trnave, kde si prezrel prevádzku sladovne, ktorá vyrába a spracováva jačmeň tradičným spôsobom. Je to jediná výrobňa špeciálnych a humnových sladov na Slovensku.