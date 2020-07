VIDEO: Žatvu pri Michaľanoch na Dolnom Zemplíne komplikuje počasie

Michaľany 3. júla (TASR) – Žatvu na Dolnom Zemplíne komplikuje počasie, pri Michaľanoch v okrese Trebišov skúšali pred týždňom mlátiť ozimný jačmeň. Ako pre TASR povedal konateľ spoločnosti Agrozoran, s. r. o., Vojtech Zelvay, zabránilo tomu počasie. Mlátiť ho napokon začali vo štvrtok (2. 7.). S úrodou to podľa jeho slov vyzerá dobre.



Ako povedal, obilie je na základe vlhkosti viac ako 13 % vyzreté. Problém im robí terén, ktorý poznačilo daždivé počasie. Jačmeň majú posiaty na celkovej výmere 65 hektárov. „S úrodou to vyzerá celkom slušne. Môj odhad je, že to bude dávať takých 70 až 75 metrákov na hektár. Otázne je, ako sa to bude predávať,“ povedal s tým, že veľkú časť vedia využiť pre svoje potreby, keďže sa zameriavajú aj na živočíšnu výrobu.







V predošlých rokoch začínali so žatvou skôr, snažili sa ju odštartovať 29. júna. Vlani to bolo približne o týždeň skôr. „Teraz je to o niečo neskôr, ale nie z toho titulu, že jačmeň nie je vyzretý, ale z titulu počasia. Teraz sa nám všetko kopí. Seno fakticky len 'kradneme' z poľa, lebo pomaly nie je dňa, kedy neprší. Snažíme sa to dostať čím skôr pod strechu, aby sme mohli aspoň niečo zachrániť a niečo normálne vyprodukovať,“ dodal Zelvay.



Čo sa týka skorej pšenice, tú majú posiatu na rozlohe okolo 80 hektárov. „Myslím si, že pôjde ešte pred repkou, ihneď za jačmeňom,“ uviedol s tým, že ak je priaznivé počasie, dokážu pozbierať a spracovať veľa úrody.



Spoločnosť sídliaca v Michaľanoch hospodári na viac ako 1000 hektároch poľnohospodárskej pôdy.