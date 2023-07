AgroBioTech SPU v Nitre rozširuje spoluprácu so súkromným sektorom

Nitra 31. júla (TASR) - Výskumné centrum AgroBioTech Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre rozširuje spoluprácu so súkromným sektorom. Nové projekty by mali preniesť do praxe výsledky práce vedcov, informovala hovorkyňa SPU Renáta Chosraviová.



V rámci projektu Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny spustila SPU potravinový inkubátor. V spolupráci s Tatranskou likérkou nastavujú vedecko-výskumní pracovníci SPU trvanlivosť pripravovaného nízkoalkoholického nápoja. Projekt bol podporený z eurofondov prostredníctvom ministerstva hospodárstva.



Vo fáze hodnotenia je nový projekt zameraný na vlašské orechy. Jeho predmetom je vývoj inovatívnych potravín na báze orechov, konkrétne nátierok. "Oslovila nás spoločnosť, ktorá je producentom vlašských orechov. Pre túto spoločnosť sme robili analýzy a senzorické testovania, spoločne pripravujeme projekt, ktorého výskumný zámer už bol v prvom kole schválený," skonštatovala riaditeľka Výskumného centra AgroBioTech Lucia Gabríny.



Rovnako bol v prvom kole schválený aj nový projekt s Piešťanským pivovarom. Výskumné centrum AgroBioTech má vlastný experimentálny pivovar, mikrosladovňu a komplexný analyzér piva a v minulosti už spolupracovalo pri vývoji nových receptúr aj s veľkými pivovarmi. "Keď chcú pivovary priniesť nejakú novinku, potrebujú tisícky litrov na to, aby otestovali jednu várku. My máme zmenšeninu priemyselného pivovaru, vieme navariť jednu várku s objemom 25 litrov, čiže vstupné náklady sú podstatne nižšie. Podobným spôsobom vieme pripraviť aj experimentálne vzorky sladu pre sladovne," uviedla Gabríny.