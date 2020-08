Agrokomplex pre pandémiu mení jesenné termíny výstav

Nitra 28. augusta (TASR) – Štátny podnik Agrokomplex Národné výstavisko v Nitre upraví pôvodne plánované termíny niektorých jesenných výstav. Reaguje tak na zmeny v protiepidemiologických opatreniach.



Pre očakávané septembrové opatrenia proti šíreniu koronavírusu naplánovalo výstavisko prvú jesennú výstavu na začiatok októbra. „Pôjde o nový formát automobilovej výstavy, ktorá sa bude konať od 8. do 11. októbra, viac o nej oznámime v septembri. Medzinárodná výstava psov s najdlhšou tradíciou na Slovensku Dog Expo Nitra potvrdzuje pôvodný termín od 23. do 25. októbra,“ uviedol vedúci oddelenia marketingu a PR Agrokomplexu Martin Lužbeťák.



Plánované septembrové podujatie Potulky vidiekom bude pretransformované do nového projektu, ktorý doplní od 4. do 7. novembra výstavu Gastra & Kulinária. „Myšlienku vytvorenia projektu, v ktorom by sa zviditeľnili aj menej známe, avšak o to zaujímavejšie časti Slovenska, podporila tohtoročná dovolenková sezóna, ktorú trávili ľudia prevažne na Slovensku. Nový projekt predstaví návštevníkom jedlá, nápoje a gastronomické špeciality jednotlivých regiónov, ale aj rôznorodosť ich fauny a flóry, i krásne miesta a neobjavené turistické lokality, ktoré Slovensko ponúka,“ povedal Lužbeťák.



Ako pripomenul, výstava okrem toho ponúkne návštevníkom nový pohľad na poľnohospodárstvo ako na moderné odvetvie, ktoré má budúcnosť, predstaví gastro technológie a podporí aj stredné odborné školy s potravinárskym a poľnohospodárskym zameraním. „Zvažovaná je aj nová expozícia, ktorá mapuje obdobie od vypuknutia koronakrízy na Slovenku až po súčasnosť. Expozícia by mohla návštevníkom pripomenúť, čo všetko sa v našom živote zmenilo za posledný polrok,“ skonštatoval Lužbeťák.



Výstavný rok na Agrokomplexe by mala uzatvoriť 23. Celoštátna výstava zvierat v termíne od 28. do 29. novembra. „Veríme, že situácia bude po septembrových obmedzeniach priaznivejšia a nový kalendár výstav v roku 2020 prebehne podľa plánov bez ďalších zmien,“ dodal Lužbeťák.