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Agrokomplex sa počas víkendu naplnil vianočnou atmosférou
V spolupráci so Slovenským poľnohospodárskym múzeom podujatie približuje aj vianočné tradície a zvyky našich predkov.
Autor TASR
Nitra 28. novembra (TASR) - Vôňu čerstvo upečených oblátok a perníkov, vianočné koledy či tradičné remeslá ponúka podujatie Vianoce na Agráči. Nitrianske výstavisko Agrokomplex sa počas tohto víkendu premenilo na miesto plné vianočnej atmosféry, informovala hovorkyňa výstaviska Katarína Moravcová.
Jedným z hlavných lákadiel pre deti sú tvorivé dielne, v ktorých si môžu ozdobiť vlastnú vianočnú guľu, vyrobiť sviečku, vyskúšať si prípravu tradičných vianočných oblátok či zdobenie voňavých perníkov. Nechýba ani možnosť napísať list Ježiškovi.
V spolupráci so Slovenským poľnohospodárskym múzeom podujatie približuje aj vianočné tradície a zvyky našich predkov. Návštevníci tak môžu spoznať, ako sa na Vianoce pripravovali predošlé generácie, v čo verili a aké obyčaje sprevádzali najkrajšie sviatky roka.
„Nechceme, aby boli Vianoce na Agráči len ďalšími vianočnými trhmi. Našou ambíciou je vytvoriť podujatie s pridanou hodnotou, na ktorom deti nielen zažijú radosť z blížiacich sa sviatkov, ale prostredníctvom vlastných zážitkov spoznajú aj naše tradície, remeslá a kultúrne dedičstvo,“ povedal Ondrej Vaňo, poverený riadením štátneho podniku agrokomplex Národné výstavisko.
Knižná chalúpka ponúka deťom spoločné čítanie a chvíle vo svete fantázie. Deti sa môžu korčuľovať na klzisku, povoziť na koči ťahanom koňmi, zabaviť sa na hradoch na skákanie či kolotoči. Sviatočnú atmosféru dopĺňa pódiový program s hudobnými a ďalšími vystúpeniami. Dospelí si môžu vychutnať vianočné dobroty, obdivovať remeselné výrobky a vybrať si z ponuky vianočných dekorácií. Návštevníci môžu priniesť vecné dary pre zvieratá z nitrianskeho útulku.
Jedným z hlavných lákadiel pre deti sú tvorivé dielne, v ktorých si môžu ozdobiť vlastnú vianočnú guľu, vyrobiť sviečku, vyskúšať si prípravu tradičných vianočných oblátok či zdobenie voňavých perníkov. Nechýba ani možnosť napísať list Ježiškovi.
V spolupráci so Slovenským poľnohospodárskym múzeom podujatie približuje aj vianočné tradície a zvyky našich predkov. Návštevníci tak môžu spoznať, ako sa na Vianoce pripravovali predošlé generácie, v čo verili a aké obyčaje sprevádzali najkrajšie sviatky roka.
„Nechceme, aby boli Vianoce na Agráči len ďalšími vianočnými trhmi. Našou ambíciou je vytvoriť podujatie s pridanou hodnotou, na ktorom deti nielen zažijú radosť z blížiacich sa sviatkov, ale prostredníctvom vlastných zážitkov spoznajú aj naše tradície, remeslá a kultúrne dedičstvo,“ povedal Ondrej Vaňo, poverený riadením štátneho podniku agrokomplex Národné výstavisko.
Knižná chalúpka ponúka deťom spoločné čítanie a chvíle vo svete fantázie. Deti sa môžu korčuľovať na klzisku, povoziť na koči ťahanom koňmi, zabaviť sa na hradoch na skákanie či kolotoči. Sviatočnú atmosféru dopĺňa pódiový program s hudobnými a ďalšími vystúpeniami. Dospelí si môžu vychutnať vianočné dobroty, obdivovať remeselné výrobky a vybrať si z ponuky vianočných dekorácií. Návštevníci môžu priniesť vecné dary pre zvieratá z nitrianskeho útulku.