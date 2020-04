Agrominister J. Mičovský chce v Bratislave vybudovať veľký lesopark

Bratislava 27. apríla (TASR) – Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Ján Mičovský (OĽaNO) v piatok (24.4.) navštívil Mestské lesy v Bratislave a s bratislavským primátorom Matúšom Vallom hľadali riešenia pre podporu rekreačných funkcií lesov v okolí hlavného mesta Slovenska. S cieľom vytvorenia krásneho rekreačného miesta pre Bratislavčanov sa dohodli na vytvorení veľkého bratislavského lesoparku. Informoval o tom Daniel Hrežík z odboru komunikácie a marketingu MPRV SR.



"Je mojím osobným presvedčením lesy neprispôsobovať obchodníkom, ani lesníkom, ani ochranárom a aktivistom, ale lesy prispôsobovať spoločnosti. Lesy na Slovensku nesmú byť bankou pre štát, ale poisťovňou pre zdravú krajinu," uviedol Mičovský.



Minister sa s riaditeľom Mestských lesov Bratislava Matejom Dobšovičom, Vallom a ďalšími zástupcami bratislavských lesov stretol za prítomnosti generálneho riaditeľa štátneho podniku Lesy SR Mateja Vigodu a generálneho riaditeľa sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV Michala Tomčíka. Cieľom spoločného stretnutia bolo riešenie podpory rekreačnej funkcie lesov v okolí Bratislavy.



Hrežík podčiarkol, že zdravé lesy poskytnú obyvateľom nielen krásne prostredie, protierózne opatrenia v kopcoch nad hlavným mestom, ale aj rekreačné zóny a prostredie psychohygieny, ktoré môžu byť vzácnosťou a pýchou hlavného mesta.



V lesoch v okolí hlavného mesta podľa Hrežíka vyhľadáva miesto oddychu približne pol milióna ľudí. "Chceme dosiahnuť zmenu pohľadu na lesníkov a funkciu lesov, aby si spoločnosť začala vážiť a oceňovať ich prácu. Uprednostníme kvalitu životného prostredia pred kubíkmi vyťaženého dreva," uviedol minister.



Agrorezort tak podľa Hrežíkových slov chce nadviazať s Mestskými lesmi Bratislava intenzívnu spoluprácu a byť príkladom pre ostatné oblasti na Slovensku. Spoločne sa tak zrodila myšlienka vybudovania veľkého lesoparku v Bratislave. V zmysle vypracovanej štúdie Technickej univerzity vo Zvolene sa upravia zásahy do lesného prostredia. "Ťažbu prispôsobíme v prospech rekreačných funkcií lesa. Citlivým a individuálnym prístupom zabezpečíme stabilitu, vyhovujúci zdravotný stav a funkčnosť bratislavských lesov," informoval Vigoda.



Hrežík dodal, že výsledkom piatkového rokovania medzi agrorezortom a hlavným mestom bude memorandum o vybudovaní "Veľkého lesoparku", ktoré by mali pripraviť približne o mesiac. MPRV SR a štátny podnik Lesy SR tak zainvestujú do životného prostredia a zdravia Bratislavčanov.