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Agrorezort deklaruje, že regulácii diviačej zveri sa venuje dlhodobo
Ministerstvo pripomenulo, že vydáva mimoriadne povolenia lovu diviačej zveri, na základe ktorých je možné loviť diviačiu zver na území Slovenska celoročne, bez ohľadu na vek a pohlavie.
Autor TASR
Bratislava 18. novembra (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR deklaruje, že sa problematike regulácie diviačej zveri venuje dlhodobo a prijíma opatrenia. Ubezpečuje, že v rámci kompetencií bude naďalej prijímať potrebné opatrenia, suplovať úlohu užívateľa poľovného revíru však nemôže. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie rezortu. Reagoval tak aj v súvislosti so žiadosťou Starého Mesta o vytvorenie dlhodobého, systémového a finančne udržateľného riešenia, keďže mimoriadny lov je podľa mestskej časti síce vítaný, ale nie je dlhodobým riešením.
„Ministerstvo v spolupráci so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR sa problematike regulácie diviačej zveri venuje dlhodobo a každoročne prijímajú príslušné opatrenia,“ skonštatoval rezort pôdohospodárstva.
Ministerstvo pripomenulo, že vydáva mimoriadne povolenia lovu diviačej zveri, na základe ktorých je možné loviť diviačiu zver na území Slovenska celoročne, bez ohľadu na vek a pohlavie. Rovnako tak vydáva výnimku z niektorých zakázaných a nesprávnych spôsobov lovu, a to s cieľom uľahčiť a zefektívniť lov diviačej zveri. Ide napríklad o povolenie lovu za použitia zariadení umožňujúcich lov v noci, lov bez obmedzenia počtu bez potreby ďalších administratívnych úkonov či celoročný lov diviačej zveri na vnadisku.
„Je na konkrétnom užívateľovi poľovného revíru, ako tieto nástroje využije a ako bude plniť svoje povinnosti v súvislosti s intenzívnym lovom diviačej zveri,“ podotkol rezort.
Mestské lesy v Bratislave, ako poverený užívateľ poľovného revíru, so Starým Mestom spolupracujú, avšak aj mestská organizácia i samospráva majú svoje kompetencie. Mestská časť zabezpečuje napríklad objednávanie veterinárnych pracovníkov pre samotný odchyt do klietok, mestské lesy potrebnú administratívnu a poľovnícku súčinnosť vrátane povolení pre veterinárnych pracovníkov či evidencie odchytenej zveri.
Mestské lesy pripomínajú, že ide o pozemky mimo ich správy a pôsobnosti. Rovnako tak fakt, že Staré Mesto sa nachádza ďaleko a mimo ich revíru. „Okresný úrad poveril Mestské lesy odchytom diviakov do klietok, čo je činnosť, ktorú nevykonávame. Vedia ju realizovať len niektorí veterinári. Na našich lesných pozemkoch diviaky intenzívne lovíme klasickým spôsobom pomocou poľovníkov. Odstrel v Starom Meste nám však okresný úrad neumožnil,“ uviedla pre TASR Kristína Močková z mestskej organizácie.
Systémovo je podľa mestských lesov potrebné donútiť majiteľov zarastených záhrad, aby ich pokosili, diviaky sa tam potom nebudú zdržiavať. Práve zarastené záhrady poskytujúce úkryt a množstvo potravy sú príčinou výskytu diviakov v meste. Okrem Starého Mesta sa vyskytujú aj v Dúbravke či Karlovej Vsi. „Zatiaľ čo v lese poľovníci diviaky intenzívne lovia, keď sa usídlia vnútri v meste, je to už ťažko riešiteľná situácia,“ poznamenala Močková.
Podľa mestských lesov je to situácia, s ktorou štát nepočítal a nijako ju neriešil, a to aj napriek tomu, že sa tak deje už roky. Chýbajú takisto účinné postupy, ako donútiť majiteľov problémových pozemkov k tomu, aby ich kosili. Diviaky tam potom žijú celoročne. Odchyt diviakov v intraviláne by mal podľa mestských lesov zabezpečiť štát, nie je podľa nich reálne, aby to vykonávali poľovné združenia.
Mestské lesy i ministerstvo zároveň opätovne obyvateľom pripomínajú, aby diviačiu zver v intraviláne neprikrmovali, rovnako aby nenechávali voľne dostupné zvyšky jedla či biologický odpad, ktorý túto zver môže lákať do blízkosti obydlí. Zabúdať netreba ani na to, aby bol pes pri pohybe v prírode vždy na vôdzke.
Staré Mesto podporuje mimoriadny lov diviačej zveri, ktorý na nepoľovných plochách mestskej časti povolil Okresný úrad Bratislava do 31. marca 2028. Keďže však samotný mimoriadny odlov nie je podľa samosprávy dlhodobým riešením, požaduje aj systémové riešenia.
„Ministerstvo v spolupráci so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR sa problematike regulácie diviačej zveri venuje dlhodobo a každoročne prijímajú príslušné opatrenia,“ skonštatoval rezort pôdohospodárstva.
Ministerstvo pripomenulo, že vydáva mimoriadne povolenia lovu diviačej zveri, na základe ktorých je možné loviť diviačiu zver na území Slovenska celoročne, bez ohľadu na vek a pohlavie. Rovnako tak vydáva výnimku z niektorých zakázaných a nesprávnych spôsobov lovu, a to s cieľom uľahčiť a zefektívniť lov diviačej zveri. Ide napríklad o povolenie lovu za použitia zariadení umožňujúcich lov v noci, lov bez obmedzenia počtu bez potreby ďalších administratívnych úkonov či celoročný lov diviačej zveri na vnadisku.
„Je na konkrétnom užívateľovi poľovného revíru, ako tieto nástroje využije a ako bude plniť svoje povinnosti v súvislosti s intenzívnym lovom diviačej zveri,“ podotkol rezort.
Mestské lesy v Bratislave, ako poverený užívateľ poľovného revíru, so Starým Mestom spolupracujú, avšak aj mestská organizácia i samospráva majú svoje kompetencie. Mestská časť zabezpečuje napríklad objednávanie veterinárnych pracovníkov pre samotný odchyt do klietok, mestské lesy potrebnú administratívnu a poľovnícku súčinnosť vrátane povolení pre veterinárnych pracovníkov či evidencie odchytenej zveri.
Mestské lesy pripomínajú, že ide o pozemky mimo ich správy a pôsobnosti. Rovnako tak fakt, že Staré Mesto sa nachádza ďaleko a mimo ich revíru. „Okresný úrad poveril Mestské lesy odchytom diviakov do klietok, čo je činnosť, ktorú nevykonávame. Vedia ju realizovať len niektorí veterinári. Na našich lesných pozemkoch diviaky intenzívne lovíme klasickým spôsobom pomocou poľovníkov. Odstrel v Starom Meste nám však okresný úrad neumožnil,“ uviedla pre TASR Kristína Močková z mestskej organizácie.
Systémovo je podľa mestských lesov potrebné donútiť majiteľov zarastených záhrad, aby ich pokosili, diviaky sa tam potom nebudú zdržiavať. Práve zarastené záhrady poskytujúce úkryt a množstvo potravy sú príčinou výskytu diviakov v meste. Okrem Starého Mesta sa vyskytujú aj v Dúbravke či Karlovej Vsi. „Zatiaľ čo v lese poľovníci diviaky intenzívne lovia, keď sa usídlia vnútri v meste, je to už ťažko riešiteľná situácia,“ poznamenala Močková.
Podľa mestských lesov je to situácia, s ktorou štát nepočítal a nijako ju neriešil, a to aj napriek tomu, že sa tak deje už roky. Chýbajú takisto účinné postupy, ako donútiť majiteľov problémových pozemkov k tomu, aby ich kosili. Diviaky tam potom žijú celoročne. Odchyt diviakov v intraviláne by mal podľa mestských lesov zabezpečiť štát, nie je podľa nich reálne, aby to vykonávali poľovné združenia.
Mestské lesy i ministerstvo zároveň opätovne obyvateľom pripomínajú, aby diviačiu zver v intraviláne neprikrmovali, rovnako aby nenechávali voľne dostupné zvyšky jedla či biologický odpad, ktorý túto zver môže lákať do blízkosti obydlí. Zabúdať netreba ani na to, aby bol pes pri pohybe v prírode vždy na vôdzke.
Staré Mesto podporuje mimoriadny lov diviačej zveri, ktorý na nepoľovných plochách mestskej časti povolil Okresný úrad Bratislava do 31. marca 2028. Keďže však samotný mimoriadny odlov nie je podľa samosprávy dlhodobým riešením, požaduje aj systémové riešenia.