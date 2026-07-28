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Agrorezort rozdelí medzi 95 miestnych akčných skupín 167 miliónov eur
Minister pripomenul, že projekt MAS Leader je veľmi podstatný pre celé Slovensko a pre rozvoj vidieka.
Autor TASR
Trenčín 28. júla (TASR) - Rezort pôdohospodárstva rozdelí prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) do roku 2029 pre miestne akčné skupiny (MAS) na celom Slovensku 167 miliónov eur. Prostredníctvom iniciatívy Leader podporia všetkých 95 MAS na Slovensku. V utorok o tom na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja informoval minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD).
„Predchádzajúca vláda nám v strategickom pláne nastavila obmedzený počet miestnych akčných skupín - 65. My sme to zmenili. Nechceli sme vytvoriť súboj a akúsi súťaž medzi MAS. Rozhodli sme sa, že podporíme toľko MAS, koľko sa do výzvy prihlási a ktoré splnia všetky kritériá. Všetkých 95 akčných skupín, ktoré sa do výzvy prihlásili, bolo úspešných,“ pripomenul minister.
Prvých 22 zmlúv s predstaviteľmi MAS podpísal hneď v utorok v Trenčíne generálny riaditeľ PPA Marek Čepko. S ďalšími MAS podpíše PPA zmluvy v priebehu mesiaca. Začiatkom septembra začne na účty MAS prichádzať prvých viac ako 36 miliónov eur, čo je asi 95 percent nákladov na ich prevádzku. Ďalších 125 miliónov eur začnú MAS čerpať na projekty od budúceho roka do roku 2029.
„V porovnaní s programom rozvoja vidieka je viacero zmien. Našou úlohou je zrýchliť a zefektívniť všetky procesy a znížiť byrokraciu. I preto sme vyčlenili mimo akékoľvek medzičlánky medzi PPA a MAS. Každá MAS bude mať svojho projektového manažéra, človeka, s ktorým budú akčné skupiny problematiku riešiť,“ zdôraznil Takáč.
Minister pripomenul, že projekt MAS Leader je veľmi podstatný pre celé Slovensko a pre rozvoj vidieka. Koncom minulého programového obdobia v roku 2023 bolo čerpanie prostriedkov pre MAS na úrovni ôsmich percent, prognózy podľa neho hovorili o prepadnutí asi 50 miliónov eur.
„Do konca roka 2025 sa nám podaril zázrak - neprepadlo nám ani euro a vyčerpali sme 100 percent prostriedkov pre MAS. Za dva roky sme vyčerpali to, čo sa malo čerpať desať rokov,“ doplnil šéf agrorezortu.
Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božik ocenil možnosť efektívnejšieho čerpania financií pre MAS. Zdôraznil, že v minulosti sa na projektové peniaze pre MAS čakalo aj tri roky.
„Viac ako 2500 obcí vo všetkých samosprávnych krajoch dostalo šancu opäť urobiť niečo navyše pre to, aby občania žijúci v týchto obciach i menších mestách boli spokojní,“ doplnil Božik.
„Predchádzajúca vláda nám v strategickom pláne nastavila obmedzený počet miestnych akčných skupín - 65. My sme to zmenili. Nechceli sme vytvoriť súboj a akúsi súťaž medzi MAS. Rozhodli sme sa, že podporíme toľko MAS, koľko sa do výzvy prihlási a ktoré splnia všetky kritériá. Všetkých 95 akčných skupín, ktoré sa do výzvy prihlásili, bolo úspešných,“ pripomenul minister.
Prvých 22 zmlúv s predstaviteľmi MAS podpísal hneď v utorok v Trenčíne generálny riaditeľ PPA Marek Čepko. S ďalšími MAS podpíše PPA zmluvy v priebehu mesiaca. Začiatkom septembra začne na účty MAS prichádzať prvých viac ako 36 miliónov eur, čo je asi 95 percent nákladov na ich prevádzku. Ďalších 125 miliónov eur začnú MAS čerpať na projekty od budúceho roka do roku 2029.
„V porovnaní s programom rozvoja vidieka je viacero zmien. Našou úlohou je zrýchliť a zefektívniť všetky procesy a znížiť byrokraciu. I preto sme vyčlenili mimo akékoľvek medzičlánky medzi PPA a MAS. Každá MAS bude mať svojho projektového manažéra, človeka, s ktorým budú akčné skupiny problematiku riešiť,“ zdôraznil Takáč.
Minister pripomenul, že projekt MAS Leader je veľmi podstatný pre celé Slovensko a pre rozvoj vidieka. Koncom minulého programového obdobia v roku 2023 bolo čerpanie prostriedkov pre MAS na úrovni ôsmich percent, prognózy podľa neho hovorili o prepadnutí asi 50 miliónov eur.
„Do konca roka 2025 sa nám podaril zázrak - neprepadlo nám ani euro a vyčerpali sme 100 percent prostriedkov pre MAS. Za dva roky sme vyčerpali to, čo sa malo čerpať desať rokov,“ doplnil šéf agrorezortu.
Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božik ocenil možnosť efektívnejšieho čerpania financií pre MAS. Zdôraznil, že v minulosti sa na projektové peniaze pre MAS čakalo aj tri roky.
„Viac ako 2500 obcí vo všetkých samosprávnych krajoch dostalo šancu opäť urobiť niečo navyše pre to, aby občania žijúci v týchto obciach i menších mestách boli spokojní,“ doplnil Božik.