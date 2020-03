Agrouniverzita uzatvorila do konca marca všetky študentské domovy

Nitra 12. marca (TASR) – Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre rozšírila opatrenia súvisiace s výskytom a šírením nového koronavírusu. Od piatka 13. marca do soboty 28. marca predlžuje prerušenie kontaktnej výučby na dennej aj externej forme štúdia na všetkých stupňoch. V rovnakom termíne predlžuje prerušenie aj ostatných vzdelávacích aktivít, ako sú kurzy celoživotného vzdelávania, univerzita tretieho veku.



Do konca marca sú zrušené všetky hromadné podujatia organizované v priestoroch univerzity, organizované univerzitou aj inými subjektmi. „Od soboty 14. marca do 28. marca nariaďujem uzatvorenie všetkých študentských domovov SPU pre študentov ubytovaných v študentských domovoch, s výnimkou zahraničných študentov. Žiadame všetkých slovenských študentov, aby do piatka 13. marca opustili študentské domovy,“ vyzvala študentov rektorka SPU Klaudia Halászová.