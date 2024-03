A.Hlina chce vyvodiť zodpovednosť za lykožrútovú kalamitu na Horehroní

Banská Bystrica 26. marca (TASR) - Za lykožrútovú kalamitu na Horehroní môžu lesníci, ktorí nezvládli manažment hospodárskych lesov v okolí Čierneho Balogu. V utorok to na tlačovom brífingu v Banskej Bystrici skonštatoval poslanec parlamentu Alojz Hlina (SaS), ktorý vyzval štátny podnik Lesy SR a ministra pôdohospodárstva na vyvodenie zodpovednosti.



Podľa Hlinu sú za lykožrútovú kalamitu na Horehroní zodpovední lesníci, ktorí nezvládli starostlivosť o tunajšie lesy. "Nikto z ekológov sa nepriväzoval o stromy pri Čiernom Balogu, sú to čisto hospodárske lesy, kde majú plnú kontrolu štátne lesy," uviedol Hlina. Na brífingu menoval viacerých zamestnancov štátnych lesov, ktorí pôsobili alebo pôsobia aj na vedúcich pozíciách. Lesy SR a rezort pôdohospodárstva vyzval na vyvodenie zodpovednosti voči tým, ktorí aktuálny stav spôsobili.



Hlina tiež opäť kritizoval spôsob, akým chcú štátne lesy pri riešení lykožrútovej kalamity v okolí Čierneho Balogu postupovať. Podľa jeho slov nemá v tejto fáze zmysel vyťažiť suchý strom, ktorý už nie je napadnutý lykožrútom a pre les už nepredstavuje ďalšie riziko. "Dôležité je technologicky teraz ísť do porastu a vyťažovať aktívneho chrobačiara," uviedol Hlina s tým, že napadnuté stromy majú aj vyššiu ekonomickú hodnotu.



Rezort pôdohospodárstva na otázky TASR neodpovedal. "Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR nebude reagovať na nezmyselné výroky poslanca Hlinu," uviedol poverený riaditeľ odboru komunikácie ministerstva Michal Bachratý.



Na Horehroní v okolí Čierneho Balogu čelí podľa lesníkov lykožrútovej kalamite v súčasnosti územie s rozlohou približne 15.000 hektárov. Kalamita sa podľa agrorezortu spracuje intenzívne s väčším nasadením personálu a strojov, podľa odhadov môže dôjsť k ťažbe až jedného milióna kubických metrov drevnej hmoty. V súvislosti s kalamitou bola v polovici marca na Horehroní vyhlásená aj mimoriadna situácia.