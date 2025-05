Asociácia hotelov a reštaurácií: Slovensko čaká silná letná sezóna

Demänovská Dolina 26. mája (TASR) - Letná sezóna bude naozaj dobrá, možno aj rekordná. Zatiaľ všetky fakty aj trendy tomu nasvedčujú. Hotelieri, reštaurácie a ďalší poskytovatelia služieb sú pripravení aj napriek tomu, že stále čelia nedostatku kvalifikovaných ľudí. Uviedol to prezident Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) Marek Harbuľák na májovej tlačovej konferencii hotelierov v Demänovskej Doline.



„Tradičnými zahraničnými návštevníkmi na Slovensku sú ľudia z okolitých krajín, to je Česko, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko a môžem spomenúť aj Nemecko. Nové potencionálne trhy sa javia byť práve Rumunsko, pobaltské krajiny, ale aj severské krajiny. Tu však narážame trošku na problém dostupnosti Slovenska. Chýbajú nám totiž pravidelné letecké spojenia,“ podotkol Harbuľák.



Ďalej zdôraznil, že rokujú aj s ministerstvom o možnosti podpory pravidelných leteckých spojení. „Vidím to ako kľúčovú vec a chceme na Slovensko dostať viac zahraničných návštevníkov zo vzdialenejších trhov, preto potrebujeme zabezpečiť prepravu,“ dodal.



Slovensko je podľa neho bohaté na prírodné pamiatky, kultúrne pamiatky - hrady, zámky, múzeá alebo akvaparky a kúpaliská. „Každý si tu nájde niečo a dokáže tu tráviť niekoľko dní, nielen možno dve alebo tri noci, ako o tom svedčí aj priemerná dĺžka pobytu. Som presvedčený, že dokážeme osloviť návštevníkov, aby tu zotrvali dlhšie,“ priblížil prezident AHRS.



Dodal, že sa budú snažiť vytvárať aj nové atrakcie, na to má slúžiť aj nový fond na podporu cestovného ruchu. Práve to by malo podľa neho zabezpečiť, aby sa budovali nové atrakcie, prípadne zrepasovali niektoré existujúce, aby tu návštevníci zotrvali dlhšie alebo aby prilákali nových návštevníkov.



Slováci stále tvoria veľkú časť návštevníkov, či už z celoročného pohľadu, ale aj počas letnej turistickej sezóny. „Vidíme aj rastúci záujem o dovolenky v zahraničí, ale vidieť aj ten trend, že si Slováci doprajú viac kratších dovoleniek a že to cestovanie alebo dovolenka má možno trošku vyššie priority ako niektoré iné oblasti,“ dodal s tým, že Slováci trávia relatívne dosť času na Slovensku, aj napriek tomu, že cestujú do zahraničia.