Air Race Jasna na Liptov prinesie leteckú akrobaciu a kozmonautov
Autor TASR
Dúbrava 23. augusta (TASR) - Na medzinárodnom letisku Aerodrome Jasna v obci Dúbrava sa v sobotu koná druhý ročník Air Race Jasna, ktorý prinesie preteky UL lietadiel a akrobatickú show elitných posádok. Hlavným hosťom tohto ročníka bude elitná akrobatická letka Baltic Bees, ktorá priletí so svojimi stíhačkami AERO L39 Albatros priamo z Lotyšska. TASR o tom informoval generálny riaditeľ podujatia Miroslav Toma.
Počas Air Race Jasna sa predstaví aj letka Ministerstva vnútra SR s lietadlom Airbus A319. „Na podujatí opäť vystúpi zakladateľ Red Bull Air Race, Péter Besenyei, ako aj ďalšie letecké legendy - Petr Jirmus, akrobatická skupina Orly z Rigy na lietadlách typu RV8 či Viper Sky Box, či formácia lietadiel Viper SD4,“ uviedol Toma.
Súčasťou programu budú aj veľkorozmerné modely lietadiel a stíhačky tímu Czechoslovakia Jet Team. Na autogramiáde sa tentokrát spolu s prvým slovenským kozmonautom Ivanom Bellom zúčastní tiež prvý československý kozmonaut Vladimír Remek. Návštevníci si budú môcť vychutnať panorámu medzi vrchmi Nízkych Tatier a Liptovskou Marou.
„Počas celého dňa budú k dispozícii stany s občerstvením, na deti čaká veľa zábavy na tematických nafukovacích hradoch a v súťažiach. Všetky letecké ukážky bude možné sledovať aj na veľkoplošnej obrazovke s profesionálnym ozvučením,“ priblížil Toma. Air Race Jasna zostáva podľa jeho slov jediným podujatím svojho druhu v strednej Európe, ktoré kombinuje rýchlostné letecké preteky UL lietadiel a leteckú akrobatickú show s kultúrnym programom.
