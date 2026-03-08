< sekcia Regióny
AIS: Podujatie pripomenie úspechy zápasov za emancipáciu žien
Bratislava 8. marca (TASR) - V Bratislave sa v nedeľu pri príležitosti Medzinárodného dňa žien koná podujatie Nedávaj mi karafiát, zničme spolu patriarchát. Pripomenie úspechy zápasov za práva a emancipáciu žien. TASR o tom informovalo Amnesty International Slovensko (AIS), ktoré za podujatím spolu s ďalšími organizáciami združenými v Ľudskoprávnej koalícii stojí.
Podujatie sa začína o 15.00 h na Hviezdoslavovom námestí v centre hlavného mesta. Na návštevníkom tam čakajú rozhovory s aktivistami, hudba či symbolická „morena“, na ktorú možno pridať svoje odkazy patriarchátu. Z námestia následne pôjde pochod na Pink Whale.
Organizácie združené v Ľudskoprávnej koalícii pri tejto príležitosti tiež hovorili o nedostatočnej ochrane práv žien na Slovensku. „SR v roku 2025 rezignovala na ochranu žien v ich rozmanitosti,“ skonštatovali. Žiadajú systémové zmeny. Volajú napríklad po zabezpečení dostupnej a bezplatnej interrupčnej starostlivosti, znížení DPH na menštruačné potreby na päť percent a zavedení ich voľnej dostupnosti v školách a verejných budovách, zmene definície znásilnenia v Trestnom zákone na definíciu založenú na súhlase či prijatí kvalitného zákona o odškodnení za nezákonné sterilizácie.
