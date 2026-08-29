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Aj história práce colníkov bude súčasťou Dňa otvorených dverí NR SR
Deň otvorených dverí Národnej rady SR bude prepojený s programom v Prezidentskom paláci, vstup na podujatie je pre verejnosť voľný.
Autor TASR
Bratislava 29. augusta (TASR) - Súčasťou nedeľňajšieho (30. 8.) Dňa otvorených dverí Národnej rady SR bude aj Finančná správa (FS) SR, ktorá návštevníkom predstaví zaujímavosti z histórie i súčasnosti colníctva. Príslušníci FS sa od 9.00 h predstavia na východnej terase Bratislavského hradu.
„Návštevníci sa dozvedia množstvo zaujímavostí z histórie colníctva, nahliadnu do sveta colných kontrol a budú si môcť pozrieť zadržané falzifikáty tovaru či záchyty chránených živočíchov a rastlín, ktoré colníci odhalili pri svojej práci,“ priblížil hovorca FS Daniel Kováč.
Potvrdil, že v rámci programu predvedú aj ukážku zadržania nebezpečného páchateľa a prácu kontrolnej mobilnej skupiny v reálnych situáciách.
Deň otvorených dverí Národnej rady SR bude prepojený s programom v Prezidentskom paláci, vstup na podujatie je pre verejnosť voľný.
„Návštevníci sa dozvedia množstvo zaujímavostí z histórie colníctva, nahliadnu do sveta colných kontrol a budú si môcť pozrieť zadržané falzifikáty tovaru či záchyty chránených živočíchov a rastlín, ktoré colníci odhalili pri svojej práci,“ priblížil hovorca FS Daniel Kováč.
Potvrdil, že v rámci programu predvedú aj ukážku zadržania nebezpečného páchateľa a prácu kontrolnej mobilnej skupiny v reálnych situáciách.
Deň otvorených dverí Národnej rady SR bude prepojený s programom v Prezidentskom paláci, vstup na podujatie je pre verejnosť voľný.