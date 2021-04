Aj mini ZOO v Snine bude opäť slúžiť svojmu účelu

Snina 16. apríla (TASR) – Opätovné pondelňajšie (19.4.) otvorenie mini ZOO pri Animoterapeuticko-jazdeckom centre Snina po štyroch mesiacoch uzávery spôsobenej protipandemickými opatreniami neznamená pre zariadenie "nič mimoriadne". Naopak, opäť bude môcť slúžiť svojmu účelu. Na návštevníkov tu už čakajú nové prírastky. Povedal to pre TASR štatutár zariadenia Vladislav Juško.



"Máme to urobené tak, aby sem ľudia mohli chodiť, aby to bolo pre ľudí. Naopak, keď sme boli zatvorení, tak sa to míňalo účinkom. Konečne, keď sa to povolilo a otvoríme, nastane pre nás doba, aby sme otvorili pre návštevníkov, aby sa mohli prísť potešiť," vyjadril sa Juško s tým, že "návaly" návštevníkov počas prvých dní aj tak neočakáva, keďže na návštevnosť mini ZOO, ktorá je domovom aj zachráneného zubra Matúša, má veľký vplyv počasie.



Aj keď je kapacita zariadenia obmedzená, počas uplynulého obdobia sa osadenstvo ZOO rozrástlo. "Máme prírastky u drobných hospodárskych zvierat, maličké kozičky, ovečky. Daniele by mali mať mladé v máji. Uvidíme, či budú mať pštrosy vajíčka, či sa podarí," ozrejmil Juško.



Ako však dodal, stav počtu zvierat v ZOO ohrozil nedostatok príjmov počas nútenej uzávery. "Už som prehodnocoval, že ak by sa to nezmenilo, musel by som prijať nejaké opatrenia na zníženie stavu zvierat alebo celkovo zavrieť, lebo je to náročné," vysvetlil s tým, že zariadeniu sa podarilo obdobie bez návštevníkov, a teda i príjmov zo vstupného, preklenúť najmä vďaka výrobe a predaju domácich produktov, s ktorými mohli pokračovať aj po uzavretí ZOO.