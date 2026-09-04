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Aj napriek suchu hovoria záhradkári v Kremnici o dobrej úrode
Tohtoročné horúce počasie s nedostatkom vlahy potrápilo aj záhradkárov v okolí Kremnice.
Autor TASR
Kremnica 4. septembra (TASR) - Tohtoročné horúce počasie s nedostatkom vlahy potrápilo aj záhradkárov v okolí Kremnice a vyžiadalo si enormné nároky na zalievanie ich záhrad. Aj napriek tomu však úrodu zeleniny a ovocia miestni záhradkári hodnotia dobre. Pre TASR to skonštatoval predseda Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov (ZO SZZ) Kremnica Miroslav Fiala.
„Tento rok sa začala úroda ukazovať veľmi dobre, no potom prišlo sucho a s ním spojené nároky na polievanie záhrad. Nie všetci záhradkári mali možnosť z vlastných studní a zásob celú tú dobu vykryť,“ skonštatoval. Aj napriek tejto skutočnosti je však podľa jeho slov úroda ovocia v Kremnici na dobrej úrovni.
Nedostatok vlahy si však podľa jeho slov vyžiadal daň v podobe menších výpestkov. Pre sucho sú jablká z tunajších záhrad menšieho vzrastu a začali skôr padať. Rovnaká situácia bola aj v prípade zeleniny. Úrody bolo síce podľa Fialu dosť, no plody boli vzrastom menšie a záhradkári ich zberali o čosi skôr ako zvyčajne. „Mrkvu, petržlen či kaleráb museli vyberať zo zeme skôr, lebo už vädli,“ poznamenal Fiala s tým, že rovnako vyberali skôr zemiaky, ktoré sa v tejto oblasti zvyčajne vykopávajú približne od polovice septembra.
Na postupné zmeny charakteru počasia si podľa jeho slov zvykajú aj v tejto oblasti. Kým kedysi bolo v Kremnici nad 25 stupňov Celzia považované za tropické počasie, v súčasnosti už za normálne letné počasie považujú teploty aj nad 30 stupňov Celzia. „Musíme sa tomu prispôsobiť, ale prvýkrát sa tento rok stalo, že viem o dvoch vyschnutých studniach. A to je už dosť zaujímavé, lebo to sa v Kremnici nikdy nestalo,“ zhodnotil Fiala.
SO SZZ Kremnica má približne 150 členov a združuje záhradkárov z oblastí Gróbňa, Šibeničný vrch, Elba a tzv. prídomových záhradkárov. V lokalitách je však podľa Fialu až približne 500 záhradkárov. Svoju úrodu tunajší záhradkári pravidelne prezentujú na súťažnej prehliadke ovocia a zeleniny s názvom Kremnické jablko. Jej 33. ročník sa bude konať v dňoch 21. až 25. septembra a Fiala dúfa, že výpestkov bude tento rok viac ako vlani.
„Tento rok sa začala úroda ukazovať veľmi dobre, no potom prišlo sucho a s ním spojené nároky na polievanie záhrad. Nie všetci záhradkári mali možnosť z vlastných studní a zásob celú tú dobu vykryť,“ skonštatoval. Aj napriek tejto skutočnosti je však podľa jeho slov úroda ovocia v Kremnici na dobrej úrovni.
Nedostatok vlahy si však podľa jeho slov vyžiadal daň v podobe menších výpestkov. Pre sucho sú jablká z tunajších záhrad menšieho vzrastu a začali skôr padať. Rovnaká situácia bola aj v prípade zeleniny. Úrody bolo síce podľa Fialu dosť, no plody boli vzrastom menšie a záhradkári ich zberali o čosi skôr ako zvyčajne. „Mrkvu, petržlen či kaleráb museli vyberať zo zeme skôr, lebo už vädli,“ poznamenal Fiala s tým, že rovnako vyberali skôr zemiaky, ktoré sa v tejto oblasti zvyčajne vykopávajú približne od polovice septembra.
Na postupné zmeny charakteru počasia si podľa jeho slov zvykajú aj v tejto oblasti. Kým kedysi bolo v Kremnici nad 25 stupňov Celzia považované za tropické počasie, v súčasnosti už za normálne letné počasie považujú teploty aj nad 30 stupňov Celzia. „Musíme sa tomu prispôsobiť, ale prvýkrát sa tento rok stalo, že viem o dvoch vyschnutých studniach. A to je už dosť zaujímavé, lebo to sa v Kremnici nikdy nestalo,“ zhodnotil Fiala.
SO SZZ Kremnica má približne 150 členov a združuje záhradkárov z oblastí Gróbňa, Šibeničný vrch, Elba a tzv. prídomových záhradkárov. V lokalitách je však podľa Fialu až približne 500 záhradkárov. Svoju úrodu tunajší záhradkári pravidelne prezentujú na súťažnej prehliadke ovocia a zeleniny s názvom Kremnické jablko. Jej 33. ročník sa bude konať v dňoch 21. až 25. septembra a Fiala dúfa, že výpestkov bude tento rok viac ako vlani.