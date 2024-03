Aj tento rok môžu Banskobystričania získať 200 litrov kompostu zadarmo

Banská Bystrica 12. marca (TASR) - Banskobystričania môžu opäť bezplatne získať kompost a využiť ho vo svojich záhradách. Po pozitívnych ohlasoch v minulom roku sa k 200 litrom certifikovaného kompostu, čo je objem určený pre jednu domácnosť, dostanú od 18. marca do 10. apríla na Mičinskej ceste, vedľa areálu údržby ciest MIS v Banskej Bystrici. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



"Je dobrou správou, že obyvatelia čoraz častejšie triedia bioodpad, z ktorého následne náš zmluvný partner vyrába kvalitné organické hnojivo. Obyvatelia už vlani potvrdili, že o takéto 'čierne zlato' majú veľký záujem. Vyše 300 záujemcov si vtedy zo zberného dvora odnieslo viac ako 50 ton kompostu. Verím, že svoje záhrady potešia aj tento rok a využijú ponúkanú možnosť," konštatoval primátor Ján Nosko.



Záujemcovia si kompost môžu naložiť do vlastných nádob, vriec alebo vlečiek vždy utorky, stredy, štvrtky a piatky v čase od 9.00 do 17.30 h a každú sobotu od 9.00 do 14.00 h. Zmluvný partner mesta upozorňuje, že na jeho nakladanie nebude k dispozícii personál, preto si ho každý musí naložiť samostatne.



"Kompost je zdrojom dusíka, fosforu, draslíka, horčíka, vápnika a stopových prvkov. Vhodný je na hnojenie záhrad, ovocných sadov, pri výsadbe stromov, okrasných drevín a trvaliek či pri zakladaní a pestovaní trávnikov. Pre alkalické hodnoty pH však nie je vhodný na výsadbu a hnojenie kyslomilných rastlín, ako sú čučoriedky, azalky či hortenzie," vysvetlil generálny riaditeľ spoločnosti Marius Pedersen Slovensko Oliver Šujan.



Ako doplnil, výrobou kompostu sa zaoberajú už niekoľko rokov. Jeho hlavnú časť predávajú veľkoodberateľom a maloodberateľom na využitie v poľnohospodárstve, sadovníctve, záhradníctve, krajinotvorbe či úprave a výsadbe verejnej zelene.



"Regionálna veterinárna a potravinová správa rozhodla o používaní kompostu ako organického hnojiva a hotové komposty produkované našou skupinou získali certifikáty vydávané Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym. Spĺňajú najvyššie kvalitatívne štandardy," dodal Šujan.