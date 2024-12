Aj tento rok sa dá pomôcť: Zbierky skrášlia sviatky rôznym ľuďom

Banská Bystrica 3. decembra (TASR) - Seniorom a ľuďom so zdravotným znevýhodnením v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) pomáhajú počas celého roka priamo u nich doma pracovníci centier integrovanej starostlivosti. Cez Vianoce mnohí ich klienti budú osamote, preto sa zamestnanci z oddelenia zdravotníctva a odboru sociálnych služieb Úradu BBSK rozhodli usporiadať zbierku a skrášliť im vianočné sviatky. Informoval o tom v utorok BBSK na sociálnej sieti.



"Do zbierky Vianočná radosť pre osamelých seniorov a ľudí s hendikepom sa môže zapojiť ktokoľvek, stačí ak do 16. decembra prinesie na vrátnicu Úradu BBSK na Námestí SNP v Banskej Bystrici niečo z vecí uvedených v zozname," konštatoval BBSK s tým, že na úrade všetko zabalia a doručia tým, ktorí to najviac potrebujú.



V zozname sú čaje, káva, kakao, džúsy, vianočné kolekcie, salónky, sladké a slané trvanlivé pochutiny, ale aj hygienické potreby pre citlivú pokožku, ako sprchové gély, šampóny na vlasy, krémy a telové mlieka či zásyp na nohy. Žiadané sú tiež výživové doplnky na podporu imunity, na kĺby, kosti, pamäť, vitamíny, protišmykové podložky do vane, obväzy, bandáže, dezinfekcie na rany, podložky na únik moču, návleky na matrac, vložky alebo plienky.