Aj tento rok vznikne uprostred pešej zóny v Trnave nový nápis
Na tvorbe tohtoročného nápisu sa budú podieľať talentovaní slovenskí ilustrátori, dizajnéri a výtvarníci. Každý z výtvarníkov sa s motívom vyrovná vlastným autorským jazykom.
Autor TASR
Trnava 12. apríla (TASR) - Hlavná ulica v Trnave sa stane v nedeľu 26. apríla pouličným ateliérom. Sedem umelcov bude aj tento rok maľovať na pešej zóne písmená nápisu #TRNAVA. Tvorivú atmosféru vyplnia počas popoludnia aj pouličné tvorivé workshopy. Informovalo o tom mestské kultúrne stredisko Zaži v Trnave.
„Od 13.00 h sa tu môžu okoloidúci zastaviť, prihovoriť sa umelcom a sledovať z bezprostrednej blízkosti posledné ťahy štetcom. Výtvarníci budú maľovať akrylovými farbami,“ priblížilo stredisko. Tí návštevníci, ktorí vydržia a počkajú do 17.00 h, si budú môcť urobiť jednu z prvých fotografií nového nápisu.
Po minuloročnom odkaze o daždi vyjde tentoraz slnko. „Kam namierime svetlo, tam vzniká význam. Lúč dopadá na konkrétne miesto a na chvíľu ho zviditeľní. Diela môžu fungovať ako body dopadu - zachytávajú momenty, ľudí alebo fragmenty reality, ktoré by inak ostali v tieni,“ ozrejmil kurátor inštalácie Ján Baláž tematické zadanie.
Téma zároveň podľa jeho slov otvára otázku, čo sa zmení, keď na niečo alebo na niekoho zasvietime. A tiež čo sa stane s nami samotnými, keď sa svetlo odrazí späť. Na tvorbe tohtoročného nápisu sa budú podieľať talentovaní slovenskí ilustrátori, dizajnéri a výtvarníci. Každý z výtvarníkov sa s motívom vyrovná vlastným autorským jazykom. Maľovať budú v jednej farebnej palete, aby dielo pôsobilo vizuálne ucelene.
