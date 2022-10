Aj v Bojniciach podali výpovede mnohí lekári, treba ich k operáciám

Bratislava 3. októbra (TASR) - V Univerzitnej nemocnici Bratislava (UNB) podalo výpoveď 500 z 1490 lekárov. Výpovede sa týkajú najmä oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny (OAIM), kde ich môže odísť 66 zo 135. Vyplýva to zo stanoviska hovorkyne nemocnice Evy Kliskej pre TASR. Bojnická nemocnica podľa jej riaditeľa Petra Glatza nebude schopná pre výpovede lekárov OAIM zabezpečiť plánované a akútne operačné programy.



UNB najviac výpovedí zaznamenala okrem pracovísk anesteziológie a intenzívnej medicíny, na interných klinikách, traumatológii a novorodeneckej klinike v Petržalke. Nemocnica verí, že sa im situáciu spoločne s rezortom zdravotníctva podarí stabilizovať. "Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v tejto chvíli nie je ohrozené," zdôraznila hovorkyňa.



Výpovede lekárov oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny eviduje tiež Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, ktorej zriaďovateľom je Trenčiansky samosprávny kraj. "Vzhľadom ku hromadnej výpovedi lekárov OAIM, nebude možné zabezpečiť operačné programy nielen plánované, ale aj akútne. Taktiež výpovede lekárov z iných pracovísk spôsobia, že naše zdravotnícke zariadenie bude nútené zastaviť bežnú zdravotnú starostlivosť," skonštatoval riaditeľ.



V bojnickej nemocnici celkovo podľa neho podalo výpoveď 54 lekárov, z toho 35 atestovaných. Doplnil, že s nemocnica s nimi komunikuje. "Nie je v kompetencii tu alebo na TSK niečo vyriešiť. Je to priamo spor, konflikt, zanedbanie starostlivosti o zdravotníctvo Ministerstva zdravotníctva SR a lekármi. My sme len prostredník," podotkol Glatz.



Národný onkologický ústav (NOÚ), naopak, zatiaľ žiadne výpovede lekárov neeviduje, uviedol to jeho riaditeľ Tomáš Alscher. "Lekári v našom špecializovanom ústave nepodali hromadné výpovede, i keď sa stotožňujú s postojom svojich kolegov a podporujú ich," ozrejmil.



Alscher ich prístup ocenil. "Ďakujem všetkým našim lekárom, že môžeme naďalej plniť náš primárny cieľ, poskytovať dostupnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu našim onkologickým pacientom," dodal.



Lekárske odborové združenie (LOZ) minulý týždeň informovalo, že ku koncu septembra podalo výpoveď najmenej 2050 lekárov. O aktuálnych počtoch chce informovať v utorok (4. 10.). Lekárski odborári už dlhšie avizovali podanie výpovedí na znak nesúhlasu s aktuálnymi podmienkami v systéme.



Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) minulý týždeň poslal do LOZ dokument o riešení ich požiadaviek. Skritizoval, že k lekárom sa nedostal. Šéf lekárskych odborárov Peter Visolajský reagoval, že v ňom nie sú ich požiadavky zapracované. Ide podľa neho o plán plnenia úloh z programového vyhlásenia vlády. "Navyše, plán bol poslaný s tým, že je interný a nikde nemá byť posunutý a následne ho ministerstvo zdravotníctva pošle novinárom," doplnil.