Aj v Bratislavskom kraji je situácia úplne iná ako počas soboty

Bratislava 1. novembra (TASR) - Diametrálne odlišná situácia na odberných miestach v porovnaní so sobotou (31.10.) panuje v nedeľu ráno aj v okresných mestách Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Samosprávy Pezinku, Malaciek i Senca oznamujú prostredníctvom svojich webov a sociálnych sietí, že na testovanie sa momentálne na väčšine miest vôbec nečaká.



"Ak chcete prísť dnes na testovanie, neodkladajte to na popoludnie, príďte radšej teraz," vyzýva mesto Malacky. Pezinok prostredníctvom interaktívnej mapy odberných miest informuje, že až na výnimky majú odberné miesta prázdno, plynule prebieha aj odber na drive-in mieste pri kameňolome. "V Senci je pokoj, ak sa niekde čaká, je to vyslovené pár minút," potvrdil TASR primátor mesta Dušan Badinský.



V Malackách bolo počas soboty otestovaných 7271 osôb, pozitívny výsledok zaznamenali u 58 z nich, v Pezinku otestovali 11.293 záujemcov, čo je viac ako polovica tých, ktorí sa môžu dať testovať. "Miera pozitivity za sobotu je na úrovni 0,62 percenta," dodalo mesto Pezinok. V Senci odobrali vyše 7000 vzoriek, pozitívnych bolo 45.