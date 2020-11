Aj v druhom kole budú v Trenčíne štyri drive thru odberné miesta

Trenčín 5. novembra (TASR) – V Trenčíne bude aj v druhom kole testovania na COVID-19 počas víkendu 7. a 8. novembra 50 odberných miest, čas testovania sa v porovnaní s prvým kolom skráti. Informovalo o tom mesto na svojej webovej stránke.



„Odbery sa budú vykonávať medzi 8.00 a 20.00 h s prestávkami od 12.00 do 12.45 a od 17.00 do 17.30 h,“ informuje mesto.



Aj v druhom kole vytvoria v Trenčíne štyri drive thru odberné miesta určené prioritne pre obyvateľov, ktorí sa pre zdravotné znevýhodnenie nemôžu na testovanie dostaviť inak ako autom.



„Ženy s tehotenským preukazom, rodičia s deťmi v kočíkoch, ľudia v seniorskom veku či ľudia so zdravotným znevýhodnením budú v odberných miestach vybavovaní prednostne,“ doplnila radnica.