Ak bude 2. kolo, Karlova Ves koketuje s ideou postaviť sa na odpor

Bratislava 1. novembra (TASR) - Ak by štát nariadil druhé kolo celonárodného testovania, samospráva bratislavskej Karlovej Vsi už teraz upozorňuje, že sa možno postaví na odpor. "Koketujem s myšlienkou, že v prípade nariadenia druhého kola testovania v Bratislave, konkrétne u nás v Karlovej Vsi, navrhnem vypovedanie poslušnosti," oznámila na sociálnej sieti starostka mestskej časti Dana Čahojová.



"Nebudem zneužívať ochotu a nasadenie toľkých dobrých, slušných a takmer so všetkým zmierených ľudí," zdôraznila Čahojová, a to nielen v súvislosti s mnohými problémami, ktoré museli samosprávy riešiť v chaotickej príprave prvého kola zo strany štátu, ale tiež v kontexte výsledkov, ktoré prinieslo sobotňajšie (31. 10.) testovanie. V Karlovej Vsi bolo otestovaných 15.800 ľudí, pričom pozitívnych bolo 40. "Na základe tohto víkendového podujatia budem požadovať opätovné otvorenie kaviarní, fitnesiek a cukrární. Lebo ak je toto víťazstvo, tak ho treba využiť," zdôraznila Čahojová.



Starosta bratislavského Ružinova Martin Chren verí, že vláda SR rozhodne, že sa druhé kolo celoplošného testovania už nemusí zopakovať. Aj on pritom poukazuje na čísla. V Ružinove podľa jeho slov otestovali v sobotu zhruba 64.000 ľudí a pozitívnych z toho bolo asi 280. "Za sobotu v Bratislave vraj vyše 230.000 pretestovaných, o dosť menej než pol percenta z toho pozitívne,“ podotkol.