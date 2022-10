Ak bude ochota rokovať a hľadať riešenie, UPJŠ výučbu nepreruší

Košice 31. októbra (TASR) - Pokiaľ bude ochota rokovať a hľadať riešenie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach nebude prerušovať výučbu. V súvislosti s prípadným zatvorením či nezatvorením škôl po 17. novembri to pre TASR uviedla hovorkyňa univerzity Laura Hoľanová.



"Vedenie UPJŠ v Košiciach požaduje, aby sa rokovalo z úrovne Slovenskej rektorskej konferencie (SKR) a ministra školstva o systémových opatreniach na zvrátenie prepadu financovania a navrátenie sa do ročného objemu pre rezort spred dvoch rokov, ale aj so zohľadnením valorizácie i cien energií nad rámec situácie v roku 2020," uviedla.



SRK trvá na splnení všetkých požiadaviek deklarovaných v septembri, kde upozorňuje na dlhodobý kritický stav financovania vysokých škôl. Rektori v druhej polovici októbra skonštatovali len čiastočné splnenie svojich požiadaviek. SRK je naďalej pripravená na všetky formy protestu.