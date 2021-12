Ak sa ceny komodít neustália, mesto Humenné bude škrtať investície

Humenné 15. decembra (TASR) – Rozpočet mesta Humenné na rok 2022 vo výške takmer 30,3 milióna eur môže ovplyvniť vývoj cien energetických komodít. Aj keď na jeho príprave pracovala samospráva od septembra, vzhľadom na to, že centrálny zdroj tepla je závislý od plynu, mesto nevylučuje, že bude musieť z niektorých plánovaných investičných akcií upustiť. Povedal to pre TASR primátor Miloš Meričko na stredajšom zasadnutí mestského zastupiteľstva.



"Príspevkové organizácie, ale aj mestský úrad nedokázali predikovať vývoj cien elektriny či plynu. Nárasty, ktoré sú v rozpočte, nie sú podľa môjho vnímania celkom korektné, i keď všetci veríme, že na jar nastanú korekcie na trhu s komoditami, takže sa môžu upraviť tie ceny," vyjadril sa s tým, že s najväčšou pravdepodobnosťou bude musieť samospráva počas roka do rozpočtu zasahovať. V prípade potreby "škrtov" sa bude mesto prioritne snažiť dokončiť rozpracované projekty a zrealizovať najmä tie, na ktoré získalo nenávratné príspevky z eurofondov. "Sú veci, ktoré sa škrtať nedajú, a sú veci, ktoré budeme musieť možno prehodnotiť, čo sú plánované investície, ktoré by sme chceli v roku 2022 robiť, ale jednoducho sa robiť nebudú môcť," uviedol.



Investičnou akciou, ktorú mesto plánuje v budúcom roku dokončiť, je výstavba mestského atletického areálu na Hrnčiarskej ulici s celkovými finančnými nákladmi vo výške 670.000 eur. Z vlastných zdrojov chce tiež samospráva dokončiť oporný múr s oplotením okolo neho, v rozpočte naň vyčlenila viac ako 85.500 eur.



Spomedzi nových investičných akcií je finančne najnáročnejšou výstavba lávky pre peších a cyklistov cez rieku Laborec s odhadovanou realizačnou cenou 1,9 milióna eur, pričom mesto sa bude na jej financovaní spolupodieľať piatimi percentami. Rekonštrukciu multifunkčného športového areálu na Laboreckej ulici vyčíslili na 150.000 eur, mesto má financovať polovicu. Takmer 56.000 eur má tiež smerovať na spolufinancovanie dobudovania technickej infraštruktúry v rómskej osade Podskalka, na ktoré mesto získalo externé zdroje vo výške viac ako 150.000 eur.



Ako vyplýva z mestského rozpočtu, návrh kapitálového rozpočtu výdavkov vo výške 1.852.990 eur je o 863.702 eur nižší oproti schválenému rozpočtu roku 2021. V príjmovej časti, naopak, po prvý raz počíta s príjmami od klientov mestského zariadenia pre seniorov, ktoré začne fungovať od januára 2022, a to vo výške 283.680 eur. Hospodáreniu mesta má pomôcť aj prevod z rezervného fondu vo výške 431.620 eur.