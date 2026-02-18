< sekcia Regióny
Ak sa deti cítia ohrozené, pomôže im mestský úrad vo Zvolene
Samospráva za zapojila do celoslovenskej kampane s názvom Bezpečné miesto.
Autor TASR
Zvolen 18. februára (TASR) - Mesto Zvolen chce posilniť ochranu detí pred násilím, zlým zaobchádzaním či inými ťažkými životnými situáciami. Ak sa cítia ohrozené alebo si nevedia poradiť, môžu prísť na radnicu. TASR o tom v stredu informoval Martin Svatuška z tlačového oddelenia mesta.
Dodal, že samospráva za zapojila do celoslovenskej kampane s názvom Bezpečné miesto. „Zamestnanec mesta deti vypočuje, poradí a pomôže zvoliť ďalší postup. Mesto zároveň zverejnilo telefonický kontakt pre záujemcov, ktorí uprednostnia telefonickú formu pomoci,“ objasnil.
Vedenie mesta poverilo touto úlohou Romana Országha, ktorý získal ocenenie Úradnícky čin roka za prácu s deťmi z vylúčených komunít. Bývalý garant komunitného centra v súčasnosti pôsobí na odbore školstva. „Pri práci v komunitnom centre som sa stretával s deťmi, ktoré žili v ťažkých rodinných podmienkach. Bolo náročné vidieť, čo všetko si nesú vo svojom vnútri,“ poznamenal. Zdôraznil, že deti potrebujú niekoho, komu môžu dôverovať a obrátiť sa na neho práve v najťažších chvíľach.
Svatuška doplnil, že v rámci projektu uskutočnili prvé kroky. Deti zo škôl navštívili mestský úrad, spoznali jeho priestory a dozvedeli sa, na koho sa môžu obrátiť. Mesto označilo budovu nálepkou Bezpečné miesto a zverejnilo kontakt na zodpovednú osobu.
Cieľom kampane je informovať deti o ich práve požiadať inštitúcie o pomoc pri ochrane svojich práv. Aktivizovať má tiež personál inštitúcií, ktoré sú povinné prijať žiadosť dieťaťa o pomoc. V kampani Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky spolupracujú Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny - Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch a Prezídium Policajného zboru.
