Ak sa v Nitre podarí zaočkovať 131 ľudí, nedostane sa do čiernej farby

Nitra 12. novembra (TASR) – V mobilných vakcinačných centrách v Nitre pokračuje očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Centrá zriaďuje mesto Nitra v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom v snahe vyhnúť sa tomu, že bude Nitriansky okres zaradený do čiernej farby COVID automatu.



V Nitre momentálne fungujú mobilné očkovacie miesta v obchodnom centre Mlyny a na poliklinikách na sídliskách Klokočina a Chrenová. V nedeľu 14. novembra sa bude očkovať vakcínami Comirnaty a Janssen aj v kultúrnych domoch v mestských častiach Zobor, Dražovce a Janíkovce.



Mesto spustilo očkovaciu kampaň 5. novembra, keď bolo potrebné podať vakcínu približne 600 ľuďom nad 50 rokov, aby sa v tejto vekovej kategórii dosiahla 65-percentná zaočkovanosť. Podľa primátora Mareka Hattasa sa kampaň za zvýšenie zaočkovanosti vyvíja mimoriadne dobre. „Vzali sme iniciatívu do svojich rúk. Máme za sebou tri dni a podarilo sa nám podať vakcínu neuveriteľnému počtu 579 ľudí. Aktuálne nám k získaniu žolíka chýba zaočkovať 131 ľudí nad 50 rokov,“ uviedol primátor.



Podľa Hattasa je nádej, že Nitre a Nitrianskemu okresu sa podarí získať žolíka včas a zaradeniu do čiernej farby sa vyhne. „Nejde tu však o preteky v počte zaočkovaných. Ide o to chrániť zdravie a životy obyvateľov v našom meste a okrese. Sme presvedčení, že odvrátiteľných úmrtí na ochorenie COVID-19 už bolo dosť,“ dodal primátor.