Ak to počasie dovolí, nad Trenčiansky hrad vzlietne večer 300 dronov
V roku 2026 je spolu s Trenčínom druhým Európskym hlavným mestom kultúry fínske Oulu, kde projekt odštartoval v polovici januára.
Autor TASR
Trenčín 15. februára (TASR) - Jedným z prekvapení sobotného (14. 2.) galaprogramu otváracieho ceremoniálu Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) Trenčín 2026 mala byť dronová šou nad Trenčianskym hradom. Pre nepriazeň počasia ju museli organizátori zrušiť. Trenčania si ju môžu vychutnať v nedeľu večer. Informovala o tom hovorkyňa EHMK Tereza Fojtová.
„Ak nám to dnes počasie dovolí, okrem bohatého programu, ktorý sme pripravili až do večera, sa môžu diváci tešiť na výnimočný darček. O 19.00 a 20.00 h vzlietne nad Trenčiansky hrad 300 dronov, ktoré spolu so slávnostným nasvietením urobia efektný vizuálny záver nášho otváracieho víkendu Európskeho hlavného mesta kultúry 2026,“ uviedla Fojtová.
Projekt EHMK Trenčín 2026 je súčasťou iniciatívy Európskej únie, cieľom je podporovať kultúrnu rozmanitosť, spoluprácu a dlhodobý rozvoj miest prostredníctvom kultúry. V roku 2026 je spolu s Trenčínom druhým Európskym hlavným mestom kultúry fínske Oulu, kde projekt odštartoval v polovici januára.
EHMK Trenčín 2026 finančne podporujú mesto Trenčín, Trenčiansky samosprávny kraj a Ministerstvo kultúry SR. Partnerom projektu je Európska únia.
