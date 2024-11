Ak to počasie dovolí, obnova cesty na Poľanu bude pokračovať aj v zime

Detva 14. novembra (TASR) - Ak to počasie dovolí, obnova lesnej cesty na Poľanu bude pokračovať aj v zime. Položený je asfalt a budú osádzať zvodidlá. TASR o tom informovala Katarína Palková z odboru komunikácie štátneho podniku Lesy SR, ktorý má cestu vo vlastníctve.



Dodala, že pracovali na rekonštrukcii vozovky, keď spevnili jej podkladové vrstvy. "V súčasnosti je dláždenie odvodňovacích priekop a dosypávanie krajníc," objasnila s tým, že obnova pokračuje podľa schváleného harmonogramu. Uskutočnili zemné práce, výkopové svahy, vykopali pozdĺžnu odvodňovaciu priekopu i oporné gabiónové múry. "V miestach, kde bolo treba, uložili trativody na odvedenie vody," uviedla. Spomenula, že zabudovali rúry priepustov a kamennou dlažbou vyložili ich vtoky a výtoky.



Štátny podnik upozorňuje verejnosť, že rekonštruovaný úsek lesnej cesty je stavenisko. "Treba rešpektovať pokyny zhotoviteľa stavby, ako aj označenia a výstrahy. Je to v záujme dodržania bezpečnosti práce a zdravia," zdôrazňuje s tým, že prejazd je v čo najväčšom rozsahu.



Cestu obnovujú pre uplynutie doby jej životnosti. Zmluvný termín na ukončenie stanovili na 30. apríla 2025. Cena za rekonštrukciu je podľa zmluvy o dielo vyše 1.878.000 eur plus DPH.



Celková dĺžka cesty je 9495 metrov a je to kompletná rekonštrukcia vozovky aj zvodidiel. Asfaltová cesta bola doteraz v havarijnom stave. Slúži pre vodičov, ktorí sa chcú autom dopraviť k horskému hotelu Poľana. Ten síce v súčasnosti nefunguje, prichádza však k nemu čoraz viac turistov, cyklistov a rodín s deťmi. Po ceste prichádzajú aj návštevníci, ktorí chcú vidieť vodopád Bystrô.