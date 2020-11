Ak to situácia dovolí, Zvolen chce otvoriť Vianočnú dedinu

Zvolen 11. novembra (TASR) – Ak to súčasná situácia dovolí, mesto Zvolen aj tento rok pripraví pre svojich obyvateľov Vianočnú dedinu. Aj keď v súčasnosti platia na Slovensku prísne protiepidemické opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19, samospráva začala na zvolenskom námestí pripravovať drevené stánky. „Dedinu by sme chceli spustiť začiatkom decembra, samozrejme, len ak to umožnia vládne nariadenia. Ešte nevieme, aká bude situácia, no chceme byť pripravení a dopriať ju Zvolenčanom aspoň v obmedzenej forme,“ informovala o tom TASR primátorka Zvolena Lenka Balkovičová.



Ako dodala, tento rok považuje za obzvlášť dôležité dopriať ľuďom predvianočnú atmosféru v meste. „Situácia okolo nového koronavírusu nepridáva na nálade nikomu. Zvolenčania sa potrebujú v pokoji nadýchnuť, zažiť niečo príjemné, odvrátiť pozornosť od prívalu správ o negatívnych dosahoch pandémie na ekonomický, kultúrny či spoločenský život,“ poznamenala.



Vianočná dedina otvára svoje brány pre ľudí každoročne začiatkom decembra. Séria kultúrnych podujatí trvá do Vianoc, publikum zabávajú hudobníci, speváci a aj folkloristi. Atmosféru sviatkov spríjemňujú svetielka, vianočný stromček a aj koledy. Záujemcovia majú k dispozícii stánky s občerstvením, s teplými nápojmi a punčom. Priestor dostávajú aj remeselníci a domáce výrobky.