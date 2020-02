Ak za teba rozhodnú iní, nemusí sa ti to páčiť, odkazujú Petržalčania

Bratislava 29. februára (TASR) – Voľby do Národnej rady (NR) SR sú dôležité pre smerovanie krajiny v mnohých ohľadoch. Zhodujú sa na tom viacerí voliči, ktorí v sobotných parlamentných voľbách odvolili v bratislavskej Petržalke. Slobodu zaobchádzania so svojím volebným právom síce rešpektujú, váhajúcim voličom však odkazujú, že každý jeden hlas rozhoduje.



"Voliť znamená využiť svoj hlas a silu svojho hlasu a vyjadriť tak anonymne svoj názor a spôsob uvažovania, aký spôsob riadenia vecí verejných pokladáme za najlepší," hovorí pre TASR 31-ročný Ladislav. Voliť chodí pravidelne, vynechal len raz. Sobotné parlamentné voľby považuje za dôležité pre smerovanie Slovenska, vníma ich tiež ako možnosť očisty slovenskej politiky a verejných inštitúcií.



Vo voľbách podľa neho rozhoduje každý hlas, ale v konečnom dôsledku aj rozhodnutie nevoliť, keďže aj to je vyjadrením názoru. "Je to každého slobodné rozhodnutie. No každý by mal vedieť, že každý jeden hlas, aj "nehlas", rozhoduje a treba ho radšej teda využiť tak, že svoj hlas niekomu nasmerujeme,“ poznamenáva Ladislav.



"Ak sa nerozhodneš ty, rozhodnú za teba iní, a to sa ti páčiť nemusí," podotýka 42-ročný Michal. Voľby sú pre neho o hodnotách ľudí, ktorí majú určovať zákonne pravidlá života. Svojím hlasom je pomôcť presadiť niečo moderné a pokrokové. Slobodu zaobchádzania so svojimi právami rešpektuje, ak sa chcú mať ľudia lepšie, mali by pre to aj niečo urobiť. Rámcové body programu politickej strany, pre ktorú sa rozhodol, pozná, rovnako sleduje hodnotové postoje a odbornosť strán všeobecne.



Na voľby v najväčšej bratislavskej mestskej časti chodí pravidelne aj 66-ročný Ján, každé z volieb považuje za dôležité, parlamentné nevynímajúc. "Motiváciou pre účasť vo voľbách by mal byť predovšetkým pocit zodpovednosti za dodržiavanie demokratických princípov v našej krajine. Inak povedané, pocit zodpovednosti za budúcnosť krajiny, ktorá je ohrozená rastúcim extrémizmom a populizmom," myslí si Ján.