Akadémia M. Tótha sa rozšírila do všetkých ZŠ a MŠ v Topoľčanoch

Topoľčany 18. októbra (TASR) - Akadémia Mateja Tótha sa v tomto školskom roku rozšírila do všetkých materských a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Topoľčany. Nadviazala tak na úspešný prvý ročník, ktorý v predchádzajúcom školskom roku odštartoval v Základnej škole (ZŠ) s materskou školou (MŠ) Gogoľova a v materských školách Gagarinova a Ľ. Fullu, informovala primátorka Alexandra Gieciová. Zapojením sa do projektu zároveň získala každá škola výhody v podobe pitného režimu, športovej sady pomôcok a ďalšie benefity.



V rámci akadémie sa deti v materských školách a na prvom stupni základných škôl pripravujú na športové výkony, učia sa správne vykonávať pohyb hravou a zábavnou formou. V septembri absolvovali vybraní zamestnanci škôl odborné školenie. Tréningy sú zabezpečené po celý školský rok v materských školách raz týždenne po 45 minút a v základných školách dvakrát týždenne po 60 minút.



Podľa slov primátorky výnimočnosť tejto pohybovej prípravy spočíva v zapojení vývojovej kineziológie. Prostredníctvom nej sa v tréningu uplatňujú cvičenia, ktoré pomáhajú deťom kompenzovať nesprávne pohybové vzory súvisiace so sedením v škole alebo pri počítači. Okrem toho zahŕňa program aj psychologickú prípravu, pozostávajúcu z relaxácie, koncentrácie a vizualizácie.