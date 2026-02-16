< sekcia Regióny
Akadémia pre seniorov v Trnave sa zameria na aktívne starnutie
Slávnostné otvorenie podujatia bude venované téme bezpečnosti seniorov v online priestore a prevencii hoaxov a dezinformácií.
Autor TASR
Trnava 16. februára (TASR) - Akadémia pre seniorov sa počas štyroch marcových dní v Trnave tematicky zameria na podporu aktívneho starnutia, bezpečnosti, digitálnej gramotnosti a rozvoja kognitívnych schopností. Pripravených bude desať seminárov, workshopov a slávnostné otváracie podujatie. Za organizátorov o tom informovala Adriána Klincová z občianskeho združenia Lifestarter.
Druhý ročník podujatia sa uskutoční od 16. do 19. marca. „S iniciatívou prichádza projekt Učiaca sa Trnava, ktorý reaguje na potrebu aktívneho starnutia a sociálneho zapájania starších ľudí do komunitného života. Podnetom k vzniku akadémie bol vysoký počet seniorov v meste, ktorí nie sú aktívne zapojení do komunitných alebo vzdelávacích aktivít,“ priblížila Klincová.
Slávnostné otvorenie podujatia bude venované téme bezpečnosti seniorov v online priestore a prevencii hoaxov a dezinformácií. V programe podujatia možno nájsť tiež tréning komunikačných zručností, tvorivé dielne, zážitkovú hru overovania informácií, workshop o umelej inteligencii, prednášku o histórií bývania, kvíz, hodinu angličtiny aj prednášku o praktikách podvodníkov. Posledný deň bude tvoriť workshop o tom, ako sa správne učiť, genealogický workshop v archíve, ale aj prednáška o bezpečnosti seniorov v meste a hodina tanca.
