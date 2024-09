Akadémia seniora sa zameria i na výročia SNP či Štátnej opery

Banská Bystrica 24. septembra (TASR) - Počas októbra, Mesiaca úcty k starším, budú môcť skôr narodení Banskobystričania v rámci 23. ročníka Akadémie európskeho seniora (AES) znovuobjavovať pamätihodnosti mesta. Zoznámia sa aj so životom a dielami významného spisovateľa, od ktorého narodenia uplynie 18. októbra 150 rokov, a tento ročník bude venovaný i jubilejnému 80. výročiu SNP či 65. výročiu založenia Štátnej opery. TASR o tom v utorok informoval Miroslav Strelec z kancelárie primátora. AES otvorí 3. októbra o 14.00 h koncert Martina Babjaka, Jána Babjaka a Terézie Kružliakovej.



"Pri 150. výročí narodenia významného spisovateľa Jozefa Gregora Tajovského sme sa rozhodli seniorom priblížiť život prozaika a dramatika patriaceho k vedúcim predstaviteľom druhej vlny slovenského literárneho realizmu. Vo štvrtok 10. októbra ich pozývame do pamätného domu v Tajove, kde ich čaká komentovaná prehliadka. O osem dní neskôr sa budú môcť vydať vlakom za kultúrou do Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, kde si pozrú komédiu Ženský zákon," priblížila vedúca oddelenia kultúry magistrátu Lýdia Baranová.



Skôr narodená generácia si bude mať možnosť aj zašportovať počas olympiády seniorov. Súťažiť sa bude v hode na basketbalový kôš, v hode šípkami na terč, streľbe na hokejovú bránu, nordicwalkingu a v v najobľúbenejšej disciplíne tejto vekovej kategórie, ktorou je tímový petang.



"Život treba prežiť aktívne a produktívne, ak to človeku dovoľuje jeho zdravotný stav. Je obdivuhodné, že mnohí seniori študujú, chodia na výlety, do kina i divadla a majú aj vo vyššom veku rôzne aktivity. V rámci akadémie ich 14. a 15. októbra v Štátnej vedeckej knižnici čaká kreatívny tréning pamäti zameraný na pamätihodnosti nášho mesta. V ďalší deň je pripravená prezentácia Národného domu, národnej kultúrnej pamiatky, spojená s ochutnávkou medenej torty. V Stredoslovenskej galérii budú môcť 22. októbra navštíviť komentovanú prehliadku s názvom SNP - medzi históriou a mystifikáciou. Aj týmito aktivitami chceme seniorom ukázať, že dôchodkový vek je ideálny na nadviazanie kamarátskych vzťahov s rovesníkmi, ktorí majú rovnaké záujmy o kultúru a ľudí, vedia sa vzájomne povzbudiť a poradiť," doplnila vedúca odboru sociálnych vecí magistrátu Ivana Kružliaková.



"Prejavovať úctu starším nestačí len počas desiateho mesiaca roka. Úcta k nim by mala byť hlavne prirodzenou súčasťou nášho každodenného života. Mala by byť nenásilná a spontánna. Staršie generácie si ju zaslúžia, keďže vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré odovzdávajú tým mladším. Nájdime si čas, vľúdne slovo i úsmev pre seniorov neustále, nielen počas Mesiaca úcty k starším," zdôraznil primátor Ján Nosko.