Akadémia umení otvorila nový, v poradí 26. akademický rok

Banská Bystrica 2. októbra (TASR) – Akadémia umení (AU) v Banskej Bystrici so svojimi tromi fakultami vstúpila v pondelok do nového, v poradí 26. akademického roka 2023/2024. Ako pre TASR uviedla Katarína Viludová z AU, na fakultu dramatických umení sa zapísalo 143 študentov, fakultu múzických umení bude navštevovať 176 a fakultu výtvarných umení 215 študentov.



"V novembri 2022 sme ako druhá univerzita na Slovensku požiadali akreditačnú agentúru o posúdenie súladu nášho vnútorného systému kvality so štandardmi. V marci tohto roku sme ako prví privítali posudzovateľov agentúry na pôde akadémie na kontrolu. Najneskôr do 5. decembra sa dozvieme výsledky tejto návštevy a celkové hodnotenie," zdôraznil na otvorení rektor AU Michal Murin s tým, že predbežné neoficiálne informácie ich napĺňajú nádejou, že obstáli.



Rektor v príhovore osobitne vyzdvihol participácie študentov na kreovaní študijných programov. Ich návrhy na zlepšenie a konštruktívna kritika sa premietli prostredníctvom mnohých ankiet v tzv. programových radách (študijných programov). "Teší nás, že naši absolventi majú vysoký potenciál uplatnenia v oblasti umenia a kultúry na Slovensku a po roku od ukončenia akadémie nezaznamenávame výrazné percento neuplatniteľných študentov," konštatoval Murin.



Podľa rektora sa AU stáva nielen partnerom, ale i koordinátorom medzinárodných projektov. Verí, že prehlbovanie vzťahov a medziinštitucionálna spolupráca bude rezonovať aj v tomto akademickom roku. "Koordinujeme štyri zmiešané medzinárodné krátkodobé programy, organizujeme viaceré medzinárodné konferencie, koncerty a výstavy na svojej pôde," dodal Murin, ktorý tiež vyzdvihol spoluprácu s umeleckými vysokými školami na Slovensku.