Akadémia umení v Banskej Bystrici prešla na dištančnú metódu výučby

Banská Bystrica 26. októbra (TASR) – Všetky tri fakulty Akadémie umení (AU) v Banskej Bystrici – fakulta dramatických, múzických a výtvarných umení, prechádzajú od pondelka až do odvolania na dištančnú metódu výučby. Do 1. novembra prerušujú akékoľvek prezenčné aktivity. TASR o tom informovala Marta Holécyová, asistentka prorektorov AU, s tým, že univerzita bude využívať elektronické on-line stretnutia či videokonferencie.



„Ubytovaní študenti v študentskom domove sú už od soboty 24. októbra do nedele 1. novembra povinní rešpektovať obmedzenia prijaté vyhlásením vlády,“ zdôraznila Holécyová.



Ďalšie zmeny nastavenia vzdelávacieho procesu bude škola prezentovať na svojich internetových stránkach, ktoré pravidelne aktualizuje, a sociálnych sieťach.